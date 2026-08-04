“신분증만 대면 책이 쏙~”… 대구 문양역 ‘스마트도서관’ 오픈

대구도시철도 2호선 문양역에 일상 속에서 편리하게 책을 빌려볼 수 있는 무인 '스마트도서관'이 문을 열었다. 어르신 이용객이 많은 역사의 특성을 살려 시니어 맞춤형 독서 서비스를 제공하는 것이 특징이다.
대구교통공사는 달성군립도서관과 협력해 문양역 지상 3층에 스마트도서관을 설치하고 정식 운영에 들어갔다고 4일 밝혔다.
이번에 개관한 문양역 스마트도서관은 '어르신건강테마역'이라는 역사적 특성을 적극 반영했다. 눈이 어두운 어르신들을 위한 큰글자도서는 물론 건강관리나 치매 예방 관련 서적 등 시니어 맞춤형 도서를 집중 배치해 차별화한 독서 서비스를 선보인다.
이용 편의성도 높였다. 대구공공도서관 책이음 정회원이라면 누구나 이용할 수 있으며, 회원증이 없더라도 주민등록증이나 운전면허증 등 신분증만 있으면 간편하게 책을 빌릴 수 있다. 도서는 1인당 최대 3권까지 15일간 대여가 가능하다.
공사는 현재 중앙로역, 대구역 등 12개 역사에서 스마트도서관을 운영해 시민들의 호응을 얻고 있다. 이번 문양역 스마트도서관 개관으로 대구 도시철도 내 스마트도서관은 총 13개소로 늘어나게 됐다.
김기혁 공사 사장은 “이번에 문양역에 조성한 스마트도서관은 시민들이 출퇴근이나 일상 이동 중에도 자연스럽게 책을 접할 수 있는 생활밀착형 지식문화 플랫폼”이라며 “앞으로도 지역사회와 협력해 도시철도가 시민의 일상과 문화를 잇는 복합 공공공간으로 발전할 수 있도록 다양한 서비스를 확대해 나가겠다”고 말했다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지