환율, 중동 리스크 완화·저가매수 교차에 1,430원대 정체

원/달러 환율은 4일 중동발 지정학적 리스크 완화와 저가매수 수요 등이 맞물리며 1,430원 부근에서 정체된 움직임을 보였다.



이날 서울 외환시장에서 미국 달러화 대비 원화 환율은 오후 3시30분 기준 2.7원 오른 1,432.5원이다.

코스피가 전 거래일보다 101.50포인트(1.62%)오른 6358.95로 마감한 4일 오후 서울 중구 하나은행 딜링룸 전광판에 종가가 표시되어 있다. 코스닥은 43.73포인트(5.88%) 오른 780.72, 원 ·달러 환율은 2.7원 오른 1432.5원으로 거래를 마쳤다.

환율은 이날 1,431.8원으로 출발해 오전 9시께 1,433.6원까지 올랐다.



오전 11시 10분께에는 1,421.0원으로 저점을 찍은 뒤 반등해 종일 1,430원 부근에서 정체됐다.



중동 지정학적 리스크 완화에 따른 유가 급락, 저가매수 수요, 외국인 순매도 등의 변수가 교차하며 환율은 보합권에 머물렀다.



도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 주말 이란에 대한 대규모 공습을 예고했다가 취소하고 대화 재개로 선회했다.



그는 3일(현지시간) 백악관에서 기자들과 만나 "이란과 현재 대화 중이다. 이번이 마지막 기회"라고 말하며 호르무즈 해협을 4일까지 완전히 개방하는 방안이 논의되고 있다고 밝혔다.



이에 고유가 압력도 완화된 상태다. ICE선물거래소에서 10월 인도분 브렌트유 선물 종가는 배럴당 83.77달러로 전 거래일보다 4.7% 하락했고, 뉴욕상업거래소에서 9월 인도분 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물 종가는 배럴당 80.34달러로 5.1% 하락했다.



SK하이닉스[000660]의 미국 주식예탁증서(ADR) 조달 자금 유입 등도 환율을 내리는 요소다.



다만 환율이 불과 한 달 전까지만 해도 1,560원에 육박했던 만큼, 저가 매수 심리를 자극해 1,420원대 이하로는 떨어지지 않고 있다는 분석이 나온다.



이날 유가증권시장에서 외국인 투자자들은 3천705억원어치 주식을 순매도했다. 전날에 이어 이틀째 순매도다.



주요 6개국 통화 대비 달러 가치를 나타내는 달러인덱스는 0.081 오른 100.032다. 달러인덱스는 지난달 31일 약 한 달 반 만에 100선 아래로 내려왔으나, 3거래일만에 다시 100을 웃돌았다.



오후 3시 30분 기준 엔/달러 환율은 전 거래일 대비 0.34% 오른 157.676이다.



같은 시각 원/엔 재정환율은 100엔당 908.26원으로, 전 거래일보다 4.5원 내렸다.

<연합>

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