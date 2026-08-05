싸이벡스, 휴대용 유모차 '리베르' 국내 출시… 13일 쇼핑라이브 진행

독일 육아용품 브랜드 싸이벡스가 휴대용 유모차 '리베르(Libelle)'를 국내에 공식 출시한다고 밝혔다.

싸이벡스는 오는 8월 13일 네이버 쇼핑라이브를 통해 리베르를 한정 수량으로 판매한다. 국내 정식 유통을 시작하면서 휴대용 유모차 제품군을 확대한다는 계획이다.

리베르는 접었을 때 부피를 최소화하도록 설계된 휴대용 유모차다. 제품 무게는 약 6㎏이며, 한 번의 조작으로 유모차를 펼칠 수 있는 원터치 언폴딩 기능을 적용했다.

아이를 고정하는 하네스는 끈 하나를 당겨 길이를 조절하는 원풀 방식을 채택했다. 여행이나 외출 중 유모차를 자주 접고 이동해야 하는 이용자의 편의성을 고려한 구성이라는 설명이다.

회사 측은 제품을 접었을 때의 크기를 기내 수하물 규격에 맞춰 설계했다고 밝혔다. 다만 실제 항공기 반입 가능 여부는 항공사와 기종, 노선별 수하물 규정에 따라 달라질 수 있어 탑승 전 확인이 필요하다.

리베르는 지난 7월 국내 출시 소식이 알려진 뒤 사회관계망서비스(SNS)를 중심으로 관심을 모았다. 그동안 해외 구매에 의존했던 소비자들이 국내 공식 유통망과 사후관리(AS) 서비스를 이용할 수 있게 됐다는 점이 주목받았다는 것이 업체 측 설명이다.

8월 13일 쇼핑라이브에서는 리베르를 비롯한 싸이벡스 제품을 대상으로 최대 10%의 구매 혜택을 제공한다. 리베르 구매 고객에게는 준비된 수량이 모두 소진될 때까지 올인원 커버를 증정한다.

카시트와 하이체어 등 일부 제품을 대상으로 한 구매 행사도 함께 열린다. 레모 러닝타워 증정 행사와 제로나 T·제로나 Gi 구매 고객 대상 추가 적립 혜택 등이 마련된다.

다만 제품별 할인율과 사은품 지급 조건, 준비 수량은 서로 다를 수 있어 세부 내용은 라이브 방송과 판매 페이지에서 확인해야 한다.

싸이벡스 관계자는 "해외 구매를 거치지 않고 국내 공식 유통망에서 리베르를 구매할 수 있도록 이번 출시를 준비했다"며 "쇼핑라이브에서 유모차와 카시트, 하이체어 등 주요 제품의 특징과 구매 혜택을 안내할 예정"이라고 말했다.

리베르 출시와 쇼핑라이브 관련 세부 정보는 싸이벡스 공식 온라인 채널에서 확인할 수 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지