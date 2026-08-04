‘시민과 함께 大도약’ 김포시, 새 시정 구호 함께 수도권 중심도시로 우뚝

"광역 교통망 확충과 지역경제 활성화 이끌 것”
경기 김포시가 미래 100년을 향한 첫 걸음을 내디뎠다. 민선 9기의 힘찬 도약을 알리는 시정 비전 ‘시민과 함께 김포 大도약’이 시청사 전면에 내걸렸다.
4일 시에 따르면 이번 구호는 단순한 청사 외관 정비를 넘어 지역 나아갈 청사진을 제시한다. 또 수도권 중심도시로 발돋움하기 위한 교통·경제·교육·문화·복지 전반의 체질 개선과 함께 시민이 체감할 수 있는 미래 성장기반을 차질 없이 구축해 나갈 방침이다.
이기형 김포시장은 “새롭게 내걸린 비전은 시민과 더불어 ‘백년 대계’를 반드시 일궈내겠다는 엄숙한 약속”이라고 설명했다. 시는 본청을 시작으로 읍·면·동 행정복지센터와 사업소 등 공공청사를 중심으로 순차적 정비에 나설 계획이다.
시는 새로운 공공시설물에 이 CI·BI를 적극 활용해 예산 효율성은 대폭 높인다. 이 시장은 “광역교통망 확충과 역동적인 지역경제 활성화를 이끌어낼 것”이라며 “우리의 위상을 바꿀 대도약 시대를 반드시 완성하겠다”고 말했다.
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