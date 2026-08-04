‘나이롱 환자’ 잡는다…내달 10일부터 교통사고 경상 8주 넘으면 전문의 심사

앞으로 교통사고 경상환자가 8주를 넘겨 치료받으려면 전문 의료인의 검토를 거쳐야 한다. 일부 ‘나이롱 환자(가벼운 접촉사고임에도 불구하고 계속해서 병원에 다니며 치료를 받는 환자들)’에게 과도하게 새어 나가는 보험금을 막기 위한 조치다.

사진은 기사와 관계없음. 고속도로 모습. 뉴시스

국토교통부는 이러한 내용을 담은 자동차손해배상 보장법 시행령 개정안이 4일 국무회의를 통과해 다음 달 10일부터 시행된다고 밝혔다.

적용 대상은 경상환자 가운데 염좌·타박상 환자로 한정되며 임산부와 만 7세 이하 영유아는 검토 절차 없이 계속 치료받을 수 있다.

환자가 진단서 등 서류를 제출하면 보험사와 자동차공제조합이 자동차손해배상진흥원(자배원)에 검토를 요청하고 자배원이 검토 결과를 통보하는 방식이다.

검토 결과에 이의가 있으면 정부위원회에 신청해 전문 의료인 심의를 다시 받을 수 있다.

이번 제도개선으로 과잉 진료에 따른 불필요한 보험금 지출이 줄고 보험 가입자 부담이 덜어질 것으로 국토부는 기대했다. 검토 과정에서 기존 진료가 놓쳤던 상병을 찾아내는 것도 가능하다고 봤다.

경상환자 수는 2019년 155만4000명에서 2024년 148만8000명으로 연평균 0.9% 줄었지만 같은 기간 경상환자 치료비는 1조원에서 1조4100억원으로 연평균 7.0% 증가했다.

제도 도입에 따른 국민 불편을 줄이기 위한 방안도 마련했다.

검토 서류 발급 비용과 검토가 완료될 때까지의 치료비는 보험사와 공제조합이 부담하기로 했다. 치료 연장을 위한 진단서 발급 비용도 공제조합이 안는다.

신속한 검토를 위한 전산시스템을 구축하고, 종합병원 10년 이상 경력의 의과·한의과 전문의 200여명을 심사위원으로 위촉할 계획이다.

시행 이후에도 분기마다 검토 결과를 분석해 검토 대상, 심사 기준을 보완할 예정이다.

박준형 국토부 모빌리티자동차국장은 “이번 시행령 개정안은 국민의 자동차보험료 부담을 완화하고 적정 배상 문화를 구축하기 위한 것”이라며 “나이롱 환자를 효과적으로 걸러내는 한편 제도 개선으로 인한 국민 불편이 없도록 최선을 다하겠다”고 밝혔다.

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