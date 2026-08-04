“중국, 시진핑 방미 앞두고 미국산 대두 100만t 구매”

다음 달로 알려진 시진핑 중국 국가주석의 미국 방문을 앞두고 중국이 미국산 대두를 대량 구매한 것으로 전해졌다.

3일(현지시간) 로이터통신은 무역업자들의 말을 인용해 중국 국영 무역업체들이 총 100만t에 달하는 벌크 화물선 14∼16척 분량의 미국산 대두를 지난달 31일 구매했다고 보도했다. 미국 농무부(USDA)도 수출업체 신고를 토대로 3일 기준 중국의 미국산 대두 구매 규모가 약 50만t 수준이라고 공식 확인했다.

대두. 신화연합뉴스

대규모 곡물 거래는 계약이 여러 차례에 걸쳐 신고되거나 일부 물량이 ‘미상 목적지’로 분류되는 경우가 있어 양측 수치는 일치하지 않으나 업계 추산치와 정부 공식 발표치 모두 이례적 대량 구매로 평가되고 있다.

복수의 무역업자들은 지난달 31일 계약이 체결된 각 화물선에 약 6만5000t의 대두가 실리며, 대부분 10월 선적 예정이라고 로이터에 설명했다.

시장에서는 최근 국제 대두 가격이 하락해 대량 구매에 우호적인 환경이 조성됐고, 9월로 예고된 시 주석의 방미를 앞두고 미·중 무역 합의 이행을 서두를 필요가 있었다는 점을 이번 대량 구매의 배경으로 지목됐다.

미국 중서부의 강우 전망 등으로 작황 우려가 완화되면서 시카고상품거래소(CBOT)에서 거래되는 대두 11월물은 지난달 24일 부셸당 약 12.53달러(약 1만7000원)에서 31일 11.875달러(1만6000원)로 5.2% 하락한 바 있다. 한 무역상은 이번 거래를 주로 중국 국영 기업인 시노그레인이 진행했다며 “시 주석의 미국 방문 계획이 잡혀 있는 상황에서 미국과의 무역 합의에 따른 대두 구입에 나선 것”이라고 말했다.

시 주석은 다음 달 미국을 방문해 도널드 트럼프 미국 대통령과 정상회담을 할 것으로 알려졌다. 회담이 성사될 경우 지난 5월 베이징에서 열린 미·중 정상회담 이후 약 4개월 만의 대면으로, 양국은 당시 무역 갈등 완화와 미국산 농산물 구매 확대 등에 합의한 바 있다.

지난해 10월 부산에서 진행된 미·중 정상회담 이후 미 백악관은 중국이 2028년 말까지 매년 미국산 대두 2500만t을 구매하기로 합의했다고 발표했지만, 중국 측은 연간 구매 목표를 비롯한 대두 관련 합의 내용을 공개하지 않았다. 올해 상반기 기준 중국의 미국산 대두 수입량은 백악관이 언급한 목표치의 절반에도 미치지 못하는 상태다.

홍콩 사우스차이나모닝포스트(SCMP)는 중국 해관총서의 발표를 인용해 지난 1∼6월 중국의 미국산 대두 수입 규모가 전년 동기 대비 42.4% 감소한 931만t이라고 보도했다.

반면 같은 기간 브라질산 대두 수입량은 4375만t으로 전년 대비 9.1% 증가했다. 특히 지난 6월의 경우 1355만t을 수입해 월간 기준 사상 최대치를 기록했다.

시장 관계자들은 중국이 미국산 대두에 부과 중인 관세를 철폐할지 여부에 주목하고 있다. 관세가 철폐될 경우 국영기업뿐 아니라 민간 대두 가공업체들도 미국산 대두 구매에 적극 나설 수 있기 때문이다. 다만 관세가 사라지더라도 미국산 대두 가격 경쟁력이 충분하지 않을 경우 구매규모는 제한적일 수 있다고 로이터는 전망했다.

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