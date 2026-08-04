"다이어트 음료 자주 마셨는데"…인공감미료, 기억력 감퇴 유발 가능성

다이어트 탄산음료나 제로 슈거 음료에 사용되는 인공감미료 섭취가 기억력과 사고력 저하와 관련이 있을 수 있다는 연구 결과가 나왔다. 특히 이러한 인지 기능 저하 현상은 60세 미만의 참가자들에게서 더 두드러지게 나타났다.

지난 3일(현지시간) 미국 매체 더위크는 미국신경학회(American Academy of Neurology)가 발표한 최신 연구 결과를 인용해 이같이 보도했다.

다이어트 탄산음료나 제로 슈거 음료에 사용되는 인공감미료 섭취가 기억력과 사고력 저하와 관련이 있을 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

브라질 상파울루대 연구진은 성인 1만 2772명을 약 8년간 추적하며 아스파탐, 사카린, 아세설팜 K, 에리스리톨, 자일리톨, 소르비톨, 타가토스 등 7가지 설탕 대체 감미료의 섭취량과 인지 기능 변화를 분석했다.

해당 감미료들은 저칼로리 음료, 탄산음료, 에너지 음료, 요거트, 디저트 등 다양한 가공식품에 사용된다.

분석 결과, 인공감미료 섭취량이 가장 많은 그룹(하루 평균 191㎎)은 가장 적은 그룹(하루 평균 20㎎)보다 인지 기능 저하 속도가 62% 빠른 것으로 나타났다.

이는 뇌 노화가 약 1.6년 더 진행된 수준과 비슷하다. 감미료를 중간 정도 섭취한 그룹 역시 섭취량이 낮은 그룹보다 인지 기능 저하 속도가 35%나 빠른 것으로 나타났다.

섭취량이 가장 많은 그룹이 소비한 아스파탐의 양은 하루 다이어트 탄산음료 한 캔에 들어있는 양과 유사한 수준이었다.

특히 인공감미료 섭취량이 많을수록 기억력과 사고력 등 인지 기능 저하 속도가 빨라지는 연관성은 60세 미만 참가자들에게서 두드러졌으며, 60세 이상 참가자들에게서는 확인되지 않았다.

인공감미료를 둘러싼 우려는 처음이 아니다.

앞서 인공감미료가 뇌 건강뿐 아니라 대사 건강에도 영향을 미칠 수 있다는 연구 결과들이 제기돼 왔다.

최근 연구에선 인공감미료 섭취가 높은 사람일수록 공복 인슐린 수치와 당화혈색소(HbA1c)가 높고, 제2형 당뇨병 및 심혈관 질환 위험과 관련이 있을 가능성도 제기됐다.

연구 주저자인 브라질 상파울루대의 클라우디아 키미에 스에모토 박사는 "저칼로리 및 무칼로리 감미료는 설탕의 건강한 대안으로 여겨지지만, 특정 감미료가 시간이 지나면서 뇌 건강에 부정적인 영향을 미칠 가능성을 보여준다"고 설명했다.

다만 연구진은 이번 결과가 인공감미료와 인지 기능 저하 사이의 연관성을 확인한 것일 뿐, 감미료가 기억력 감퇴를 직접 유발한다는 인과관계를 증명한 것은 아니라고 강조했다.

또 연구 데이터에 현재 사용되는 모든 감미료가 포함된 것은 아니라며 보다 명확한 원인 규명을 위한 추가 연구가 필요하다고 밝혔다.

<뉴시스>

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