코리안 드림이룬 베트남 청년 응우옌…2번째 도전 만에 PBA 우승

20대 베트남 청년이 두 번째 도전만에 ‘코리안 드림’을 성취햇다. 응우옌쩐타인타오(T.응우옌·29)가 프로당구(PBA) 입성 두 번째 투어만에 프로당구 첫 우승컵을 들었다.

T.응우옌은 3일 경기 고양 킨텍스 PBA 스타디움에서 열린 프로당구 2026∼2027시즌 3차 투어 ‘친환경 건축자재 에스와이 PBA-LPBA 챔피언십’ PBA 결승에서 튀르키예 출신 베테랑 세미 사이그너(61·웰컴저축은행)를 풀세트 접전 끝에 세트스코어 4-3(10-15, 15-5, 6-15, 12-15, 15-9, 15-10, 11-9)으로 역전승을 거두며 정상에 섰다.

우선등록을 통해 이번 시즌 PBA에 데뷔한 T.응우옌은 두 개 투어만에 PBA 정상에 올랐다. 베트남 선수로는 마민껌(NH농협카드) 응우옌꾸옥응우옌(하나카드)에 이은 세 번째다.

직전 투어(하이원리조트 챔피언십) 128강 첫 경기에서 탈락했던 T.응우옌은 이번 대회에서는 에디 레펀스(벨기에) 륏피 체네트(튀르키예·이상 하이원리조트) 신정주(하나카드) 최성원(휴온스) 사이그너까지 PBA 정상급 선수들을 연거푸 꺾고 PBA 역대 26번째 우승자가 됐다. T.응우옌은 이번 대회 우승으로 상금 1억원을 쌓아 단숨에 시즌 상금랭킹 3위(1억원)로 뛰어올랐다

자국 아마추어 리그 20위권의 선수였던 T.응우옌은 이번 시즌을 앞두고 전문적인 환경에서 세계 정상급 선수들과 경쟁하고, 세계 최고의 당구 선수 중 한 명으로 성장하기 위해 프로무대에 도전장을 던졌다. 동료들에 따르면 T.응우옌은 침착함, 여유로움을 꼽을 만큼 어려운 상황에서도 마인드 컨트롤에 강점을 가진 선수다.

T.응우옌의 장점은 결승전에서도 십분 발휘됐다. 세트스코어 1-3으로 밀리던 상황에서도 침착하게 경기를 풀어내며 추격에 나섰고, 결국 대역전승으로 정상에 올랐다.

특히 우승이 달린 운명의 7세트에서 5-7로 끌려가던 사이그너가 3이닝에 1점, 5이닝에 3점을 올려 9-7로 전세를 뒤집었다. 사이그너는 6이닝에 경기를 끝낼 수 있는 원뱅크샷을 시도했지만, 득점에 실패했다. 3이닝 연속 공타에 머문 T.응우옌은 뱅크샷을 성공해 다시 동점을 만들었고, 빗겨치기 득점에 이은 되돌리기 득점을 연달아 성공시켜 11-9(6이닝)로 우승을 확정했다.

T.응우옌은 “베트남에서 안정적인 생활을 포기하고, 도전을 위해 PBA 무대에 도전했다. 우승했다는 사실이 믿기지가 않는다”며 “어떠한 강자들을 만나더라도 내 자신을 믿고, 내 플레이에만 집중한 덕에 해낼 수 있었다”고 소감을 전했다.

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