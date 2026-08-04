"월드컵급 파급력"…방탄소년단, 美서 4500억 특수 일으킨 'BTS노믹스'

글로벌 슈퍼 그룹 '방탄소년단'(BTS)이 북미 대륙에서 막대한 경제적·문화적 파급력을 창출하며 'BTS노믹스'를 실현하고 있다.

4일 K-팝 업계에 따르면, 영국 유력지 가디언(The Guardian)은 최근 보도를 통해 4년 만에 월드투어를 재개한 방탄소년단이 미국 현지에 유례없는 경제적 호황을 일으키고 있다고 집중 조명했다.

방탄소년단. 빅히트 뮤직(하이브) 제공

가디언은 8~9월 북미 7개 도시에서 16회에 걸쳐 열리는 방탄소년단의 콘서트 일정과 함께 지난 5월 라스베이거스 공연의 성과를 짚었다. 당시 4회 공연 전석 매진을 기록하며 대형 호텔부터 소규모 카페까지 특수를 누려 약 3억4000만 달러(약 4500억 원) 규모의 경제 효과를 창출한 것으로 추산된다.

특히 공연을 도시 전체의 축제로 확장하는 하이브의 '더 시티(THE CITY)' 프로젝트가 이러한 파급력을 극대화하고 있다. 지난 1~2일 15만7000여 명의 관객을 모은 뉴저지 메트라이프 스타디움 공연 당시 맨해튼 코리아타운 일대에는 글로벌 팬덤 '아미(ARMY)'가 대거 몰렸다.

투어리즘 이코노믹스의 마이클 마리아노 책임자는 가디언을 통해 "방탄소년단 팬들의 연계 지출액 파급력은 피파(FIFA) 월드컵과 맞먹거나 그 이상일 것"이라고 분석했다.

실제 방탄소년단의 투어 성과는 소속사 하이브의 실적으로도 이어졌다. 하이브는 올해 2분기 매출액 1조4500억 원을 기록하며 엔터테인먼트 업계 최초로 단일 분기 매출 1조 원을 돌파, 창사 이래 역대 최대 실적을 달성했다.

아울러 프로젝트 'BTS 더 시티 아리랑'을 통해 뉴욕 한국문화원, 아르떼 뮤지엄, 현지 한식당 등과 협업하며 K-뷰티·미디어 아트·한식 등 K-컬처 전반을 세계에 알리는 관문 역할을 톡톡히 하고 있다.

뉴욕 한국문화원 윤보라 담당관은 "K-팝이 한국어 학습은 물론 문화 전반을 발견하게 하는 거대한 관문 역할을 하고 있다"고 평가했다.

방탄소년단 투어는 음악에 대한 부당한 처사에 대응하는 정당한 메시지 전달 창구도 되고 있다. 최근 방탄소년단이 음악, 인종의 경계를 짓고자 하는 의도가 담긴 것으로 추정되는 '베스트 아시안 팝 음악 퍼포먼스' 부문 신설과 관련 '그래미 어워즈'를 보이콧한 뒤 팬덤 '아미'들도 객석 등에서 이를 지지하는 문구가 새겨진 플래카드 등을 들고 있다.

RM은 '그래미 보이콧' 직후 열린 메트라이프 스타디움 '아리랑' 공연에서 대표곡 '마이크 드롭' 무대에서 일부 영어 가사를 바꿔 불렀다. 원래 가사를 "싫어하는 자들은 계속 싫어할 것이고 / 우리 플레이어들은 계속 즐길 것이다 / 한국에서 태어났으니 / 그들이 우리에 대해 잘 모르는 것도 당연하지(Haters gonna hate / And we players gonna play / Born in Korea / That’s why they don’t know 'bout us)'로 개사했다.

<뉴시스>

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