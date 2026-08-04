‘국군사관학교 창설 공청회’ 26일 개최…찬반 논쟁 치열할 듯

국방부가 오는 26일 서울 용산구 국방컨벤션에서 ‘국군사관학교 창설 관련 공청회’를 개최한다.
국방부는 지난달 16일 민관군 합동특별자문위원회 등 군 내외 다양한 의견을 수렴해 국군사관학교 창설 기본계획을 발표한 바 있다.
이번 공청회에서는 창설 기본계획을 설명하고, 전문가 토론과 일반 참여자 질의응답을 통해 국민 의견을 수렴할 예정이다.
참가 신청은 8월 14일까지 국방부 공식 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있으며, 이메일(academy@mnd.go.kr) 또는 온라인 신청서식을 통해 제출하면 된다.
행사장 수용 인원(300명)을 고려해 접수 순서대로 참석자를 선정하며, 공청회는 국방홍보원 방송·유튜브를 통해 생중계될 예정이다.
국방부는 국군사관학교 창설 찬성·반대 측 각 3인씩 전문가 패널을 구성하는 방안을 검토 중이다.
민관군 합동 특별자문위원회 사관학교 교육개혁 분과위원장을 맡았던 최영진 중앙대학교 정치국제학과 교수 등을 찬성 측 패널로 조율 중인 것으로 알려졌다.
반대 측 패널은 사관학교 통합에 반대하는 육·해·공군사관학교 총동창회측 추천을 받는 방안을 추진하는 것으로 전해졌다. 현재로선 신상균 예비역 육군 소장(육사 45기), 강병철 예비역 공군 준장(공사 34기), 이기식 예비역 해군 중장(해사 35기)이 이 추천되는 것으로 알려졌다.
국방부는 공청회에서 수렴된 각계각층의 의견을 면밀히 검토한 후 국군사관학교 창설을 위한 세부계획을 수립·발표할 방침이다.
Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지