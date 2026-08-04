英 석학 “자폐 진단 기준, 너무 넓어졌다…오진·혼란 우려”

자폐증 정의가 다양한 특성을 포함하는 자폐스펙트럼장애(ASD)로 넓어지면서 의료 현장에서 혼란과 오진, 과잉 진단 위험이 커질 수 있어 자폐증의 정의와 진단방식을 재검토해야 한다는 지적이 나왔다. 게티이미지뱅크

현재 자폐스펙트럼장애(ASD)의 진단 범위가 지나치게 넓어지면서 진단의 정확성을 떨어뜨리고 혼란을 초래할 수 있다고 영국 석학의 지적이 나왔다.

자폐를 하나의 광범위한 스펙트럼으로 묶는 현재의 진단 체계는 임상 현장에서 오진과 과잉 진단을 유발할 가능성이 있으며, 보다 세분화된 분류 체계가 필요하다는 주장이다.

3일(현지시간) 미국 의학 전문매체 메디컬익스프레스에 따르면 우타 프리트 영국 유니버시티 칼리지 런던(UCL) 명예교수는 최근 의학저널 ‘사이콜로지컬 메디신’(Psychological Medicine)에 게재한 사설에서 현재 자폐스펙트럼 개념은 너무 광범위해 임상적 유용성이 떨어질 수 있다고 주장했다.

프리트 교수는 “현재 자폐는 ‘자폐 스펙트럼 장애(ASD)’라는 하나의 진단 아래 매우 다양한 특성을 가진 사람들이 함께 포함되고 있다”고 설명했다. 24시간 돌봄이 필요한 중증 환자부터 독립적인 생활이 가능한 사람까지 하나의 범주에 포함되면서 진단의 실질적인 의미가 약해지고 있다는 것이다.

그는 자폐가 처음 알려진 1940년대에는 사회적 상호작용과 의사소통에 심각한 어려움을 겪는 소수 아동을 대상으로 정의됐지만, 이후 진단 기준이 점차 확대되면서 언어장애나 지적장애가 없는 사람까지 포함하는 개념으로 발전했다고 설명했다.

현재는 연령이나 지능 수준과 관계없이 진단 기준을 충족하는 경우 자폐스펙트럼장애로 진단될 수 있다.

프리트 교수는 이 같은 변화가 자폐에 대한 사회적 인식을 높이고 지원을 확대하는 데 긍정적인 역할을 했다는 점은 인정했다. 그러나 지나치게 넓어진 진단 범위는 서로 다른 원인과 특성을 가진 사람들을 하나의 질환으로 묶어 연구와 치료 전략 수립을 어렵게 만들 수 있다고 지적했다.

특히 현재 자폐 진단에는 객관적인 생물학적 검사법이 없고 행동 관찰과 임상 평가에 크게 의존하는 만큼 진단의 경계가 불명확해질수록 오진 가능성도 커질 수 있다고 우려했다. 진단이 부정확하면 개인의 삶과 치료 방향에도 장기적인 영향을 미칠 수 있다고 설명했다.

프리트 교수는 자폐를 하나의 단일 스펙트럼으로 보기보다 특성과 지원 필요도에 따라 보다 세분화하는 방향을 검토해야 한다고 제안했다. 이를 통해 연구의 정확성을 높이고 환자별 맞춤형 지원 체계를 마련하는 데 도움이 될 수 있다는 것이다.

다만 이번 내용은 새로운 임상시험 결과가 아니라 전문가의 견해를 담은 사설이다. 사설은 새로운 연구 결과를 발표하는 논문과 달리 연구자의 견해와 학술적 제언을 담은 글이다.

따라서 현재 자폐 스펙트럼 장애의 진단 기준이 즉각 변경되는 것은 아니며, 향후 학계에서는 진단의 정확성과 개인별 맞춤 지원을 모두 고려한 논의가 이어질 것으로 전망된다.

한편, 프리트 교수는 자폐 연구의 권위자로 '마음이론 결손'과 '약한 중앙통합성' 이론을 정립한 인물로 잘 알려져 있다.

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