“박쥐” “일베”··· 與 최고위원 후보들 장외 설전 지속

더불어민주당 최고위원 후보들의 설전이 상호 비방 수준으로 격화하면서 경선 과정이 갈수록 혼탁해지고 있다. 상대 후보를 “박쥐”, “일베”라고 원색적으로 비난하는가 하면, ‘친명(친이재명)계’를 더는 주장하지 말라는 ‘친명 감별 공세’도 등장했다. 도 넘은 발언들이 난무하자 당내에선 전당대회 이후의 화합을 걱정하는 시선이 감지된다.

더불어민주당 최고위원 후보들이 지난 3일 경기 부천시 OBS경인TV에서 열린 최고위원 후보자 방송토론회에서 기념촬영을 하고 있다. 왼쪽부터 한민수, 임미애, 김용, 서미화, 박선원, 최민희, 이성윤, 김영호 후보. 뉴시스

김영호 후보는 4일 SBS라디오에서 자신을 겨눠 “박쥐”라고 한 최민희 후보를 향해 포문을 열었다. 김 후보는 “(내가 당대표 후보인) 김민석·송영길과 연대한다니까 ‘왔다 갔다 한다’고, 이걸 박쥐라고 얘기한 것”이라며 “완전히 무슨 계파주의로 보는 것 아니냐”고 불쾌감을 드러냈다. 이어 “최 후보는 본인이 듣기 싫은 우리 당원들의 비판을 다 일베 문화라고 한다”며 “(최 후보 본인이) 일베 문화가 몸에 배 있는 것 같다”고 말했다. 일베는 극우 성향 온라인 커뮤니티 ‘일간베스트’의 줄임말이다.

최 후보의 “박쥐” 발언은 지난 1일 충청권 순회경선 합동연설회에서 김 후보가 연설하던 도중 나왔다. 이와 관련, 최 후보는 전날 OBS에서 열린 최고위원 후보 방송토론회에서 김 후보에게 사과하면서 “제가 공개적으로 조롱한 게 아니고 정말 작은 소리로 ‘혹시 이렇게 되지 않을까’ 한 게 (마이크에) 들어갔다”고 했다. 김 후보는 “저를 더 분노하게 한 것은 ‘의원님이 그 얘기를 들으셨네, 그럼 사과드리겠다’(는 태도)”라며 “못 들었으면 사과할 필요가 없다는 매우 일베식의 표현을 했다”고 했다.

‘친명계’를 자칭하지 말라는 취지의 주장도 나왔다. 한민수 후보는 “제발 전당대회에서 (후보들이) 친명계를 자처하지 않았으면 좋겠다”면서 “김민석 후보와 같이 다니는 분들은 차라리 ‘친석(친김민석)계’라고 하라”고 했다. 한 후보는 “세상에 저한테 반명(반이재명)이라고 하면 거기에 동의하실 분들이 실제 몇 분이나 계시겠나”라며 “지도부를 구성하겠다고 출사표를 던지고 뛰는 최고위원 후보들을 향해 반명이라고 말하는 건 아무리 선거 캠페인이지만 조금 과하지 않나”라고 했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지