아재폰? 이제는 옛말…1030 몰려든 갤럭시 Z8 사전판매 역대 최고기록 깼다

10대부터 30대까지 젊은 층이 잘 사용하지 않아 그동안 ‘아재폰‘이란 오명을 썼던 삼성전자 갤럭시가 반전의 신호탄을 쐈다. 올해 하반기 내놓은 플래그십 스마트폰 갤럭시 Z8 시리즈가 1030세대의 구매 행렬이 이어지면서 국내 사전 판매에서 판매량 144만대를 기록했다. 역대 갤럭시 스마트폰 사전 판매 신기록이다.

삼성전자는 지난달 28일부터 이달 3일까지 7일간 진행한 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'

삼성전자 모델이 새로운 폼팩터를 적용한 '갤럭시 Z 폴드8'과 함께 구매 인증 사진을 촬영하는 모습. 삼성전자 제공

국내 사전 판매에서 144만대를 기록하며 역대 갤럭시 스마트폰 사전 판매 신기록을 세웠다고 4일 밝혔다. 이 수치는 사전 판매 기간 동안 1분당 약 140대가 판매된 셈이다.

이전까지의 갤럭시 스마트폰 최다 사전 판매 기록은 '갤럭시 노트10'으로, 2019년 8월 진행된 사전 판매에서 138만대를 기록한 바 있다. 이번 '갤럭시 Z 시리즈'는 7년 만에 해당 기록을 경신하며 폴더블 스마트폰 대중화의 새로운 역사를 썼다.

사전 판매 기간 동안 '갤럭시 Z 폴드8' 판매 비중은 70% 수준으로 새로운 폴더블 폼팩터에 대한 소비자 선호가 특히 높게 나타났다. 색상별로는 '갤럭시 Z 폴드8'의 경우 크림과 그라파이트, 갤럭시 Z 폴드8 울트라'는 그라파이트와 바이올렛 쉐도우 색상의 선호도가 높게 나타났다.

'갤럭시 Z 플립8'은 핑크와 크림의 인기가 높았으며, 삼성닷컴·삼성 강남 전용 컬러는 피스타치오와 민트의 선호도가 높았다.

삼성전자는 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8'의 인기 요인으로 1030 세대의 높은 관심과 디자인 경쟁력을 통한 여성 고객 공략, 차별화된 사전 예약 혜택을 꼽았다. 삼성닷컴에서 구매한 사전예약 고객 중 1030세대 비중이 절반으로, 젊은 층의 수요가 판매를 견인한 것으로 분석됐다.

젊은 세대가 주로 소비하는 숏폼, 웹툰, 게임, e북 등 콘텐츠 몰입화에 최적화된 '갤럭시 Z 폴드8'을 중심으로 대화면과 멀티태스킹에 최적화된 '갤럭시 Z 폴드8 울트라', 휴대성을 극대화한 '갤럭시 Z 플립8'도 인기를 끌고 있다.

여성 고객 비중도 크게 증가했다. 삼성닷컴에서 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8'을 구매한 1030 여성 고객수는 전작 '갤럭시 Z 폴드7' 대비 약 2배 이상 증가했다. 전작 '갤럭시 Z 폴드7'은 남성 고객 중심의 구매 비중을 보였던 반면, 이번 '갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8'은 여성 고객층까지 폭넓게 확보했다.

업계에서는 '갤럭시 Z 폴드8'의 새로운 4:3 화면 비율과 감각적인 디자인이 주목받으며, '예뻐서 산다'는 반응이 SNS를 중심으로 확산되며 여성 소비자의 관심을 이끈 것으로 분석하고 있다.

'갤럭시 Z 폴드8 울트라·폴드8·플립8' 사전 구매 고객은 4일부터 순차적으로 개통할 수 있다. 7일부터 한국을 비롯한 전세계 100여 개국에 순차 출시된다.

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