김윤희, 직장까지 찾아온 스토킹 피해…“사생활·안전 지켜달라”

사진=김윤희 SNS

스포티비(SPOTV) 김윤희 아나운서가 스토킹 피해를 호소하며 강경한 법적 대응을 예고했다.

김윤희 아나운서는 지난 3일 자신의 인스타그램을 통해 “최근 제 직장이나 행동반경을 따라 무단으로 찾아오시는 분이 계신다”며 장문의 글을 게재했다.

이어 “이러한 행위는 스토킹 범죄에 해당할 수 있다”며 “저는 이미 변호사를 선임해 법리 검토를 진행 중이다. 향후에도 동일한 행위가 반복될 경우 주저 없이 법적 조치를 취할 것”이라고 밝혔다.

그러면서 “여러분의 응원은 항상 감사하지만, 저의 사생활과 안전은 지켜주시기를 부탁드린다”고 당부하며 팬들에게 선을 지켜줄 것을 요청했다.

김윤희 아나운서의 글이 공개되자 동료들과 팬들의 걱정도 이어졌다. 곽민선 아나운서는 댓글을 통해 “이건 변호사가 아니라 그냥 경찰에 신고해야 할 일”이라며 안타까움을 드러냈다.

누리꾼들도 “선처 없이 강력하게 처벌해야 한다”, “신변 안전이 가장 중요하다”, “무서워서 어떻게 일을 하겠느냐” 등의 반응을 보이며 김윤희 아나운서를 응원했다.

한편 김윤희 아나운서는 SBS Biz에서 경제 전문 앵커로 활동했으며, 2022년부터 스포티비 소속 스포츠 아나운서로 야구와 축구 등 다양한 스포츠 현장에서 활약하고 있다.

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