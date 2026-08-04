코스피, 상승출발 후 혼조세…코스닥 3~4%대 상승

(서울=연합뉴스) 최재구 기자 = 4일 서울 하나은행 본점 딜링룸에 코스피가 표시되고 있다. 이날 코스피는 오전 9시 2분 현재 전장보다 86.11포인트(1.38%) 오른 6,343.56이다. 같은 시각 코스닥지수도 전장보다 20.24포인트(2.74%) 상승한 757.59다. 코스닥은 이후 3%대로 상승폭을 확대했다. 2026.8.4 jjaeck9@yna.co.kr

코스피가 4일 간밤 미국 증시 강세에 힘입어 상승세로 출발했으나 이후 일시 하락 반전하는 등 혼조세를 보이고 있다.



이날 오전 9시 23분 기준 코스피는 전장보다 44.94포인트(0.72%) 오른 6,302.39다. 이후 하락반전해 보합권에서 등락하고 있다.



지수는 전장보다 93.93포인트(1.50%) 오른 6,351.38로 출발해 한때 6,389.40까지 상승폭을 키웠으나, 이후 상승폭이 축소됐다.



현재 코스피 시장에서 개인과 외국인이 각각 1천584억원, 2천684억원 순매수하며 지수를 끌어 올리고 있으며, 기관은 4천459억원 매도 우위다.



외국인은 전날 코스피 시장에서 2조8천억원가량 순매도했는데 하루 만에 '사자'로 돌아섰다.



다만 외국인은 코스피200선물시장에서는 243억원 순매도 중이다.



간밤 뉴욕증시는 기술주 강세가 지속되면서 3대 지수가 일제히 상승했다.



다우존스30산업평균지수가 전장보다 1.32% 올랐으며, 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수와 나스닥지수도 각각 1.48%, 2.13% 상승했다.



도널드 트럼프 미국 대통령의 이란 공격 취소에 따른 무력 충돌 완화 기대가 번진 데다, AI 투자의 수익성에 대해 월가가 긍정적인 평가를 내놓으며 기술주 투자심리가 개선된 영향이다.



엔비디아(2.93), 마이크로소프트(4.93%) 등이 오르면서 필라델피아반도체지수는 1.06% 상승했다. SK하이닉스 ADR(미국주식예탁증서)은 정규장에서 0.70% 하락했으나 시간 외 거래에서 2.93% 상승했다.



지정학적 긴장 완화에 미국 서부텍사스산원유(WTI) 선물은 전 거래일 대비 5.1% 하락한 배럴당 80.34달러에 마감했다.



전날 미국과 이란 간 긴장 완화와 미국 증시 강세에도 코스피 낙폭이 컸던 만큼 이날에는 일부 저가 매수세도 유입되는 분위기다.



한지영 키움증권 연구원은 "오늘 코스피는 7월 폭락 및 전일 급락에 대한 과매도 인식 지속, 미국 반도체주들의 장중 반등 성공 등에 힘입어 강세 흐름을 보일 전망"이라고 했다.



시가총액 상위 종목 중 전날 8% 넘게 폭락했던 SK하이닉스[000660]는 상승 출발했다가 하락반전해 2%대의 하락을 보이고 있다. SK스퀘어(2.54%), LG에너지솔루션(0.95%), 삼성바이오로직스(0.14%), HD현대중공업(1.59%) 등도 상승 중이다.



이밖에 한화솔루션[009830]이 김동관 한화그룹 수석부회장의 유상증자 참여 소식에 9.48% 급등 중이다.



반면 삼성전자[005930]도 2~3%대의 하락세로 지수 상단을 제한하고 있으며, 삼성전기(-0.76%), 현대차(-1.91%), , 기아(-1.31%), 삼성생명(-0.52%) 등도 약세다.



업종별로 보면 건설(5.45%), IT서비스(3.14%), 통신(2.90%) 등이 오르고 있으며 음식료담배(-0.49%), 경기소비재(-1.11%) 등은 하락 중이다.



같은 시각 코스닥지수는 전장보다 34.38포인트(4.66%) 오른 771.73이다. 이후 3~4%대의 상승세를 유지하고 있다.



코스닥지수는 전장보다 10.84포인트(1.47%) 오른 748.19로 출발해 상승폭을 키우고 있다. 장중 한때 772.65까지 치솟기도 했다.



앞서 코스닥지수는 지난달 31일 11%대 급등한 데 이어 전날 2.4% 상승했는데, 이날도 3거래일 연속 오름세를 지속 중이다.



기관이 767억원 순매수 중이며, 개인과 외국인은 각각 146억원, 617억원 매도 우위다.



시총 상위 종목 중 알테오젠(4.72%), 에이비엘바이오(7.04%), HLB(3.88%) 등 바이오주와 에코프로(3.68%), 에코프로비엠(3.31%) 등 이차전지주가 오르고 있다.



반면 레인보우로보틱스(-2.18%), 에스피지(-3.50%), 테크윙(-0.76%) 등은 하락 중이다.

<연합>

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