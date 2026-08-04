강균성 예비신부, 14세 연하 배우 유하진이었다

보컬 그룹 '노을' 멤버 강균성(45)의 곁을 지킬 동반자는 배우 유하진(31)이었다.

4일 소속사 S27M 엔터테인먼트에 따르면, 강균성은 오는 10월30일 서울 모처에서 유하진과 백년가약을 맺는다.

그룹 노을 강균성(왼쪽)과 배우 유하진(오른쪽). S27M 엔터테인먼트 제공

소속사는 "두 사람은 서로에 대한 깊은 신뢰와 애정을 바탕으로 미래를 약속하게 됐다"고 전했다.

이어 "강균성은 예비 신부에 대한 깊은 확신과 사랑으로 결혼을 결정했으며, 앞으로 한 가정의 가장이자 아티스트로서 활동을 이어갈 예정"이라고 부연했다.

베일에 싸여 있던 예비 신부의 정체가 유하진으로 확인되면서, 음악과 연기라는 각자의 영역에서 정서를 다뤄온 두 예술가의 연에 관심이 모인다.

앞서 강균성은 전날 자신의 소셜 미디어를 통해 팬들에게 먼저 마음을 전했다. 그는 "평생을 함께 걸어가고 싶은 소중한 사람을 만났다"며 "늘 변함없이 응원해 주시고 제 삶의 소중한 시간들을 함께해 준 '노을빛'에게 감사하다. 앞으로도 따뜻한 마음으로 지켜봐 주시고 축복해 주시면 큰 힘이 될 것 같다"고 적었다.

강균성은 노을 멤버로 꾸준히 활동해왔다. 결혼 이후에도 행보를 이어간다.

<뉴시스>

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