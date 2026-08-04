7월 소비자물가 2.8%↑…석유류 상승 둔화로 석 달 만에 2%대

중동전쟁의 영향으로 3%대로 올라섰던 소비자물가 상승률이 3개월만에 2%대로 내려왔다. 중동전쟁 이후 치솟은 석유류 가격이 안정된 영향이다.

국가데이터처가 4일 발표한 ‘7월 소비자물가 동향’을 보면 지난달 소비자물가지수는 119.77(2020=100)로 전년 대비 2.8% 올랐다.

지난 3일 서울의 한 대형마트 채소 코너에서 시민들이 장을 보고 있다. 뉴스1

올들어 소비자물가 상승률은 1∼2월에 2.0%로 안정된 수준을 보이다가 3월 2.2%, 4월 2.6%, 5월 3.1%, 6월 3.2%로 상승흐름을 보였다.

상승흐름을 꺾은 것은 석유류 가격이다. 미국과 이란의 종전 양해각서(mou) 체결 이후 국제유가가 하락하면서 지난달 석유류 가격은 15.5%오르며 6월(24.7%) 대비 상승폭을 줄였다. 물가상승 기여도는 0.60%포인트로 6월(0.93%p) 대비 축소됐다. 품목별로 봤을 때 경유는 21.5%로 전월(33.7%) 대비 12.2%포인트 낮아졌고, 휘발유는 12.6%로 전월(23.1%) 대비 10.5%포인트 내려갔다.

재정경제부는 석유 최고가격제 시행으로 7월 소비자물가 상승률을 0.3%포인트 낮추는 효과가 있었다고 분석했다. 최고가격제가 없었다면 7월 물가가 3.1%에 달했을 것이라는 분석이다.

자주 구매하는 품목 중심으로 짜여 체감 물가를 보여주는 생활물가지수는 2.5% 올랐다. ‘밥상 물가’를 나타내는 신선식품지수는 2.3% 하락했다.

경제협력개발기구(OECD) 기준 근원물가 지표인 식료품 및 에너지제외지수는 2.6% 상승했다. 이는 2023년 12월(2.8%) 이후 가장 큰 폭으로 오른 것이다.

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