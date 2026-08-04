‘가만히 있어도 땀이 줄줄’ 낮 최고 38도…오후 곳곳 소나기 [오늘날씨]

화요일인 4일 전국 대부분 지역에서 무더위가 이어지는 가운데 전국 곳곳에는 소나기가 내리겠다.

지난 3일 경기 화성시 한 공사현장에서 근로자가 얼음물을 마시며 더위를 식히고 있다. 뉴스1

기상청에 따르면 전국 대부분 지역에 폭염특보가 발효된 가운데 이날 낮 최고기온은 △서울 38도 △인천 37도 △춘천 36도 △대전 36도 △전주 37도 △광주 38도 △대구 36도 △부산 34도 △제주 33도 등 30~38도 등으로 37도를 웃도는 폭염이 지속되겠다.

아침 최저기온은 23~27도 분포를 보였다.

오후부터 저녁 사이 경기 남부, 대전·세종·충남, 충북, 광주·전남, 전북, 경북·경남 서부 내륙, 제주도 산지·중산간에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 돌풍과 천둥·번개를 동반할 수 있어 각별한 주의가 필요하다.

예상 강수량은 경기 남부, 대전·세종·충남, 충북, 경북 서부 내륙, 경남 서부 내륙 5∼40㎜, 광주·전남, 전북 5∼60㎜, 제주도 산지·중산간 5㎜ 안팎이다.

아침부터 낮 사이 강원 영동과 경북 북부 동해안에는 비가 내리는 곳이 있겠다. 예상 강수량은 강원 영동 5∼10㎜, 경북 북부 동해안 5㎜ 안팎이다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5m로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.

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