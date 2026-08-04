명동 광장·지하보도 ‘포토스폿’ 탈바꿈

서울 대표 관광지인 중구 명동의 보행 환경이 개선되는 등 서울시 디자인경관사업이 속속 결실을 보고 있다.



3일 서울시에 따르면 지난달 말 완료된 ‘명동 보행환경 개선 및 휴식공간 조성사업’으로 명동 진입부에는 야간경관을 강화한 캐노피가 설치되고, 명동예술극장 앞은 문화·휴게광장으로 조성됐다. 중앙우체국 앞 지하보도는 투명 난간을 적용해 신세계 미디어파사드를 조망하는 새로운 포토스폿으로 바뀌었다.

시는 지속적인 디자인경관사업을 통해 시민과 관광객이 단순히 지나치는 공간이 아니라 쉬고 머물며 문화를 즐길 수 있는 체류형 공간을 확충해나간다는 방침이다.



먼저 K팝의 성지가 될 도봉구 서울아레나 일대를 글로벌 관광객이 머물고 즐기는 서울 대표 문화거리로 조성하기 위해 야간경관 및 보행특화 경관사업을 설계 중이며 2027년에 착공할 계획이다. 공연 전후 방문객이 머물며 즐길 수 있는 체류형 문화공간을 만들어 서울 동북권의 새로운 관광거점으로 육성한다.



종로구 낙산은 낙산성곽과 서울 도심을 한눈에 조망할 수 있는 낙산공원 상부에 전망·휴게공간을 조성하고, 강북구 4·19로는 북한산 국립공원을 찾는 연간 수백만 명의 탐방객과 지역 주민을 위해 노후 쉼터와 가로환경을 개선하는 등 지역 상권에도 활력을 불어넣을 예정이다.



한편 시는 ‘2027년 디자인경관사업’ 공모에 접수된 9개 자치구 13개 사업을 종합 심사해 최고점을 받은 노원구 상계역 하부공간과 연계한 ‘당현천 수변문화 워터프론트 조성’ 등 5개 사업을 선정했다.

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