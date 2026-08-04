혼인도 늘고 출생아도 늘고… ‘겹경사’에 웃는 서울시

서울시 출생아 수가 2024년 4월 이후 26개월 연속 증가세를 이어갔다. 출생의 선행지표로 꼽히는 혼인 건수도 전국 광역자치단체 가운데 가장 큰 폭으로 늘었다.

사진=연합뉴스

시는 올해 5월 서울에서 태어난 아기가 총 4227명으로 지난해 같은 달보다 17.7% 증가했다고 3일 밝혔다. 올해 1∼5월 누적 출생아 수는 전년 동기보다 18% 늘었다.



같은 기간 서울의 혼인 건수는 전년 동기 대비 11.1% 증가했다. 전국 17개 시·도 가운데 가장 높은 증가율이다.



시는 저출생 종합대책인 ‘탄생응원 서울 프로젝트’를 중심으로 결혼과 임신·출산·양육 단계별 지원 정책을 추진하고 있다. 예비부부의 비용 부담을 덜고 예약난을 해소하기 위해 61곳의 공공시설을 활용하는 ‘더 아름다운 결혼식장’이 대표적이다. 올해 6월 말 기준 예약 건수는 557건으로 사업 첫해인 2023년보다 7배 이상 늘었다. 임산부 교통비와 서울형 산후조리경비는 지난 3월부터 둘째 이상 지원금을 확대했다.



시는 현장의 목소리를 반영해 저출생 정책을 한층 촘촘하게 보완할 방침이다. 그 일환으로 이날 서울시청 서울갤러리에서 임산부와 영유아 양육자 등 100명이 참여한 ‘서울아이 공감토크’를 열었다. 참석자들은 ‘아이를 만나고 키우는 모든 순간’을 주제로 임신·출산·육아 과정에서 겪은 고민과 시의 저출생 정책 이용 경험을 공유했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지