포항시, 외식업계 목소리 경청…현장소통 오찬간담회 개최

경북 포항시는 3일 중앙상가 한 외식업소에서 한국외식업중앙회 포항남·북구지부와 함께 ‘포항시 외식업 현장소통 오찬간담회’를 가졌다고 밝혔다.

이번 간담회는 경기침체와 소비 위축 등으로 어려움을 겪고 있는 지역 외식업계의 애로사항을 직접 듣고, 외식산업 활성화와 경쟁력 강화 방안을 함께 모색하고자 마련됐다.

포항시는 3일 중앙상가 한 외식업소에서 한국외식업중앙회 포항남·북구지부와 함께 ‘포항시 외식업 현장소통 오찬간담회’를 가진 뒤 기념촬영을 하고 있다. 포항시 제공

행사에는 박용선 포항시장을 비롯 한국외식업중앙회 포항남·북구지부장 및 임원 등 12명이 참석, 지역 외식산업 현장의 발전 방안에 대해 폭넓게 의견을 나눴다.

참석자들은 ▲외식업 현장의 애로사항 및 건의사항 ▲지역 외식업 활성화 방안 ▲지역 미식관광과 연계한 외식산업 발전 방향 등에 대해 자유로운 의견을 나눴다.

포항시는 이날 제안된 다양한 의견을 면밀히 검토해 향후 지역 외식업 지원사업과 경쟁력 강화 정책에 적극 반영할 계획이다.

박용선 포항시장은 “외식업은 지역경제와 관광을 이끄는 핵심 산업인 만큼 현장의 목소리를 직접 듣고 함께 해결 방안을 만들어 가는 것이 중요하다”며 “앞으로도 외식업 종사자들과 지속적으로 소통하며 지역 외식산업이 더욱 성장할 수 있도록 실질적인 지원을 아끼지 않겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지