한울본부, 2027년 한수원 지원사업 공모…8월 말까지 접수

한국수력원자력 한울원자력본부가 지역 상생 및 주민 복리 증진을 위한 '2027년도 한수원 지원사업' 공모를 시작한다.

한울본부는 지난달 31일부터 8월 말까지 '2027년도 한수원 지원사업' 공모를 진행한다고 3일 밝혔다.

한울본부 전경. 한울본부 제공

한수원 지원사업은 '발전소주변지역 지원에 관한 법률'에 따라 원자력발전소 주변 지역의 경제 활성화와 주민 복리 증진을 위해 추진하는 사업이다. 한수원은 2006년부터 자체 기금을 조성해 교육과 복지, 지역경제 활성화 등 다양한 분야를 지원하고 있다.

올해 공모는 △교육장학사업 △지역경제협력사업 △주변환경개선사업 △지역복지사업 △지역문화진흥사업 △기타지원사업 등 모두 6개 분야를 대상으로 진행한다.

접수는 온라인 공모 시스템과 오프라인 방식을 병행한다.

오프라인 접수는 8월 10일부터 28일까지 한울에너지팜 2층 회의실에서 진행한다.

한울본부는 주민들의 사업 이해도를 높이고 참여를 확대하기 위해 권역별 주민설명회도 마련한다. 주변 지역 주민을 대상으로 한 설명회는 8월 4일 한울에너지팜 대강당에서, 주변 외 지역 주민 대상 설명회는 8월 5일 기성면 행복나눔센터 강당에서 각각 열린다.

이용희 한울본부장은 "앞으로도 지역 발전과 주민 복지 향상에 실질적으로 도움이 되는 다양한 사업을 발굴할 수 있도록 군민들과 함께 노력하겠다"고 말했다.

공모 관련 세부 내용은 한울본부와 울진군청 홈페이지에서 확인할 수 있다.

자세한 사항은 한울본부 대외협력처 지역협력부를 통해 안내받을 수 있다.

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