농협, 농촌 활력화 포털 '농심N천심' 오픈

사진=농협중앙회 제공

농협중앙회는 농업·농촌의 가치를 널리 알리고 범국민 농촌 활력화 운동인 ‘농심천심(農心天心)운동’을 디지털로 확대하기 위해 농촌 활력화 포털 '농심N천심'​을 공식 오픈했다고 31일 밝혔다.

‘농심N천심’은 농부의 마음을 이해하고 존중하는 것이 곧 하늘의 뜻이자 국가의 근간이라는 ‘농심천심운동’의 철학을 바탕으로 구축된 온라인 플랫폼이다.

특히 기존 오프라인 중심으로 운영되던 운동을 디지털 기반으로 확장해 국민 누구나 시간과 장소에 제약 없이 '농심천심 국민참여단'으로 참여할 수 있다.

포털 명칭에 담긴 ‘N’은 농심과 천심을 연결하는 ‘AND’, 농촌에 새로운 활력을 더하는 ‘New’, 그리고 ‘NH농협’을 의미한다. 농협은 이를 통해 농촌과 도시를 잇는 디지털 소통 창구를 마련하고 상생의 가치를 확산해 나간다는 계획이다.

‘농심N천심’에서는 농심천심운동 소개를 비롯해 농촌 재능나눔 중개, 농촌 방문 및 체험 프로그램 안내 등 다양한 서비스를 제공한다. 이를 통해 국민참여단이 보다 체계적이고 지속적으로 농촌 활력화 활동에 참여할 수 있도록 지원할 예정이다.

농협은 포털 오픈을 기념해 회원가입 이벤트도 진행한다. 7월 30일부터 신규 가입 회원 선착순 3만 명에게 모바일 커피 쿠폰을 제공하며, 8월 중순부터는 추천인 이벤트도 추가로 실시할 계획이다.

정인호 농협중앙회 미래혁신실 상무는 “‘농심N천심’을 통해 기존 오프라인 중심의 농심천심운동이 국민 누구나 쉽게 참여할 수 있는 디지털 플랫폼으로 확대됐다”고 밝혔다.

이어 “앞으로 국민과 농촌을 연결하는 소통의 창구이자 농업·농촌의 가치를 함께 나누는 상생 플랫폼으로 자리매김하길 기대한다”고 말했다.

그러면서 “오픈 기념 이벤트에도 많은 관심과 참여를 바란다”고 덧붙였다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지