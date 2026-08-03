강원 평창 소나무재선충병 비상…산림청, 헬기 띄워 AI 정밀 예찰

강원 평창군에서 소나무재선충병이 발생한 가운데 확산을 막기 위해 헬기를 띄워 첨단 정밀 예찰에 나선다.

3일 산림청에 따르면 지난달 2일 평창군에서 소나무재선충병 감염목 1그루가 발견됐다. 평창군은 약 12만㏊에 달하는 광범위한 산림과 급경사지가 혼재해 지상 예찰만으로는 감염목을 찾아내는 데 한계가 있다.

수리온헬기가 소나무재선충병 발생지를 정밀 예찰하고 있다. 산림청 제공

산림청은 초기에 소나무재선충병 확산을 막기 위해 오는 14일까지 평창군 전 지역에 수리온 헬기를 투입, 정밀예찰에 돌입할 계획이다.

수리온 헬기에는 멀티스펙트럴(광범위) 센서를 장착해 항공 촬영을 진행한다. 이후 촬영 영상을 인공지능(AI)으로 분석하고 전문가 육안 판독을 병행해 감염 의심목의 위치 좌표를 추출할 예정이다.

산림청은 추출된 좌표를 토대로 산림재난대응단을 현장에 투입해 시료를 채취하고 최종 감염 여부를 확인한 뒤 맞춤형 방제 전략을 수립할 방침이다.

기존에는 신규 발생지 반경 5㎞ 이내를 드론으로 예찰하는 방식이었으나 이번에는 평창군 전역을 대상으로 헬기 예찰과 AI 분석을 결합한 정밀 조사를 벌인다. 산림청은 이번 예찰이 헬기와 AI를 활용해 광역 단위를 정밀 조사하는 첫 사례라고 설명했다.

이홍대 산림청 산림병해충방제과장은 “수리온 헬기를 포함, 항공촬영 자원을 적극 활용해 재선충병 확산을 조기에 방어하겠다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지