광양제철소, 무더위 속 온열질환 예방 ‘총력’… 체감온도 38도 시 작업 중단

포스코 광양제철소가 혹서기를 맞아 현장 근로자들의 건강을 보호하고 온열질환 발생을 막기 위해 전방위적인 예방 대책을 가동한다.

포스코 광양제철소 산업보건센터 전경. 광양제철 제공

광양제철소는 고용노동부의 ‘온열질환 예방 5대 수칙(물·그늘·휴식·보냉장구·응급조치)’을 기본 원칙으로 설정하고, 현장 특성에 맞춘 강화된 안전관리 수칙을 적용하고 있다고 3일 밝혔다.

우선 가열로 등 온열질환에 취약한 고위험 작업 개소를 사전에 파악해 그늘막 등 휴게시설을 설치했다. 현장에는 온습도계와 함께 생수, 이온음료, 쿨타워, 냉풍기 등 보냉장비를 비치했다. 고령자나 기저질환자 등 온열질환 고위험군 직원은 별도로 관리해 사전 예방 조치를 취한다.

작업 현장의 가동 기준도 한층 강화됐다. 체감온도가 31도 이상일 경우 매시간 10~15분 이상의 휴식을 의무화했으며, 밀폐공간 등 고위험 작업에는 5~20분의 추가 휴식시간을 부여한다. 이는 고용노동부 가이드라인보다 강화된 기준이다.

특히 체감온도가 35도를 넘어서면 옥외작업이 중지되며, 38도 이상일 경우 고위험 작업이 즉시 중단된다. 각 작업 개소에는 모니터링 현황판을 게시하고 패트롤 제도를 운영해 상시 점검 체계를 유지한다.

선제적 건강 관리를 위한 첨단 장비와 지원책도 도입됐다. 광양제철소는 올해 처음으로 스마트워치를 활용한 근로자 건강 상태 실시간 모니터링 프로젝트를 가동했다. 아울러 제철소를 출입하는 모든 협력사 및 관계사 직원에게도 온열질환 예방키트와 이온음료를 지급하고 있다.

사내 의료기관인 산업보건센터를 통한 의료 지원도 병행된다. 센터는 혹서기 동안 온열질환 특별진료를 운영하며, 이상 증상을 보이는 직원에게 맞춤형 진료와 수액 치료를 제공한다.

김주호 광양제철소 산업보건센터장은 “무더운 혹서기에는 기본 수칙을 철저히 지키고 고위험 작업장을 선제적으로 점검하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “임직원과 협력사 직원의 건강을 최우선 가치로 두고 현장 중심의 온열질환 예방 활동을 이어가겠다”고 말했다.

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