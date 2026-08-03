전용 쉼터에 살수차·무료 생수… 취약계층 온열질환 예방 총력 [역대급 폭염]

사상 초유의 기록적인 폭염과 가뭄이 동시에 들이닥치면서 전국 곳곳에서 온열질환 사상자가 속출하고 있다. 각 지방자치단체는 폭염 취약계층 안전 확인 및 무더위 쉼터·살수차 가동 등 인명 피해 최소화에 총력을 기울이고 있다.

농업용수 가뭄 ‘경계’ 단계가 발효된 경남 밀양시 가례저수지가 바닥을 드러낸 모습.화성·밀양=뉴스1

3일 소방 당국 등에 따르면 이날 오전 4시쯤 인천에서 40대 남성이 숨졌다. 이 남성은 전날 오전 6시 32분쯤 계양구 길거리에서 상의를 벗은 채 배회하다 119에 신고돼 병원으로 옮겨졌으나 체온이 40도 가까이 오르는 등 상태가 악화돼 결국 숨졌다.



같은 날 오후 6시30분쯤엔 부산 강서구 대저동의 한 텃밭에서 일하던 70대 남성이 쓰러져 숨졌다. 발견 당시 이 남성 체온은 39.5도에 달했다. 같은 날 오후 3시50분쯤 충남 당진시 합덕읍 논 옆 도랑에서도 60대 남성이 숨진 채 발견됐다.



상황이 급박해지자 전국 각 지방자치단체는 재난안전문자 발송부터 살수차·쿨링포그 가동, 무더위쉼터 야간 연장(오후 9시까지), 무료 생수 공급 등 전방위 대응 체계를 가동하며 독거노인·장애인·쪽방 주민 등 취약계층 보호 대책을 현장 중심으로 강화하고 있다.

지난달 23일부터 폭염특보가 이어지고 있는 서울시는 독거어르신과 장애인, 만성질환자 등 건강 취약계층 6만3000여명의 안부와 건강 상태를 확인하고 있다. 쪽방촌 등 폭염 취약지역 12곳에서는 119안전캠프를 운영 중이다. 시 발주 건설공사장 56곳과 도급·용역·위탁 사업장에서는 식수와 휴식시간, 그늘 제공 여부를 점검한다. 오세훈 서울시장은 이날 페이스북에 올린 글에서 “폭염을 재난으로 인식하고 비상한 각오로 대응하겠다”며 “폭염이 끝나는 날까지 단 한 순간도 긴장을 늦추지 않을 것”이라고 말했다.



경기도는 31개 시·군과 함께 폭염 대응 태스크포스(TF)를 가동하고, 공공 발주 현장의 단계별 작업 중지 기준 의무 적용과 민간 사업장 지도 점검을 강화하고 있다. 또 4600여명의 돌봄 인력을 동원해 독거노인 안부를 실시간 확인하는 한편 9000여곳의 무더위쉼터 운영과 노숙인 전용 쉼터 가동 등 취약계층 밀착 보호 조치를 지속할 방침이다. 추미애 경기지사는 “폭염중대경보 속 이번 주가 피크인 만큼 야외 근로자의 안전을 최우선으로 챙겨달라”고 당부했다.

기온 40도를 넘긴 지난달 31일 경남 양산시 남부동 한 도로에서 살수차가 물을 뿌리며 지나가고 있다. 이날 양산지역 최고 기온은 오후 1시 기준 41도로 올해 역대 최고 기온을 경신했다. 연합뉴스

연일 최고 기온이 39도를 웃도는 대구에는 가마솥더위를 피하려 계곡과 하천으로 시민들이 쏟아져 나오면서 대구시에 ‘수상 안전 비상령’이 떨어졌다. 시는 재난안전기동대원 7명과 산림재난예방점검단 17명 등을 현장에 투입해 관내 계곡?하천 등 16곳을 대상으로 대대적인 안전점검을 벌이고 있다. 한 재난기동대원은 “인력만으로는 발길이 닿지 않는 깊은 계곡이나 절벽 아래 사각지대까지 드론을 활용해 실시간으로 감시하고 있다”고 말했다.



시민 안전을 위해 현장을 누비는 공무원과 작업자들의 ‘폭염과의 사투’도 계속되고 있다. 인천 한 자치구에서 교통 분야 현장 업무를 담당하는 40대 공무원은 “외부에서 일하는 업무 특성상 체력 소모가 극심한데, 한낮 뜨거운 햇볕을 피할 마땅한 쉼터나 지속적인 수분 섭취 수단이 없어 10분만 서 있어도 어지럼증이 밀려온다”고 고충을 토로했다. 폭염이 한 달 가까이 지속되고 있는 부산지역 한 구청에서 취약계층 보호 및 현장 대응 업무를 맡고 있는 박모 주무관은 “날씨가 더워질수록 홀로 지내는 어르신이나 장애인 가정 등 취약계층 확인 횟수를 늘릴 수밖에 없다”며 “몸은 천근만근 힘들지만 ‘덕분에 안심된다’는 말을 들을 때마다 다시 힘을 낸다”고 말했다.

2일 경북 청도군 칠곡2리경로당에서 주민들이 생수를 배부받고 있다. 이날 청도 일부 지역에는 물 사용량이 급증하면서 단수가 이뤄졌다. 연합뉴스

청와대는 폭염 등에 따른 가뭄이 지속되더라도 이달 중순까지 생활용수와 공업용수는 안정적으로 공급될 수 있을 것이라고 전망했다. 이유진 청와대 기후에너지환경비서관은 이날 청와대 유튜브 ‘팩트방앗간’에 출연해 “가뭄이 당분간 지속되더라도 생활용수와 공업용수는 안정적으로 공급할 수 있다”고 밝혔다.

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