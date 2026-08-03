“안전자산 확충 환율 충격 완화”… 한은, 13년만에 금 사들인다

한국은행이 2013년을 마지막으로 중단했던 금 매입을 재개한다. 올해 2분기 해외 상장 금 현물 상장지수펀드(ETF)를 소액 매수한 데 이어 국내에서 생산된 실물 금 매입에 나선다.



그간 외환보유액을 주식 위주로 다변화해온 데서 벗어나 금 비중을 늘리기로 한 것이다. 한은은 전량 글로벌 시장에서 매입했던 금 일부를 국내에서 사들임으로써 매입 경로를 늘리고 보관 장소를 분산할 수 있을 것으로 기대했다.

서울 한국금거래소 종로본점에 진열되어 있는 골드바 모습. 연합뉴스

한은은 앞으로 국내 업체가 수출할 예정인 금 가운데 일부를 원화로 매입한다고 3일 밝혔다. 매입가는 국제 시세를 기준으로 한다. 이를 위해 국내 금 생산업체, 한국거래소(KRX), 한국예탁결제원(KSD) 등 유관기관과 협력체계를 구축했다. 이와 별도로 2분기 해외 상장 금 ETF를 소규모로 매입했다. 정희섭 한은 외자운용원장은 “ETF는 외환보유고에 금이 아닌 유가증권으로 인식되나 ETF가 금에 대한 익스포저(노출)이기에 13년 만에 첫 매입이라 해석할 수 있다”고 밝혔다.



한은은 2011년 40t, 2012년 30t에 이어 2013년 20t을 마지막으로 추가 금 매입을 멈춘 상태다. 1차적으로 필요한 양을 확보했다고 판단해 주식 위주로 외환보유액 포트폴리오를 다변화했다. 2011∼2013년 사이 국제 금 가격이 온스당 약 1900달러에서 1200달러 초반까지 하락해 정치권에서 비판이 제기된 것도 일부 영향을 미쳤다. 이후 한은의 금 보유량 순위는 뒷걸음질 쳤다.



세계금위원회(WGC)의 ‘7월 세계 공식 금 보유량’ 자료에 따르면 한은의 금 보유량은 104.4t으로 2013년 말 34위에서 7계단 떨어진 41위에 그쳤다. 외환보유액 중 금의 비중은 3.5%에 불과했다. 1위 미국(8133.5t·83.1%), 2위 독일(3349.5t·82.8%)은 물론 10위 일본(846.0t·9.5%)이나 15위 대만(423.9t·9.3%)보다 적었다.

정 원장은 “금은 배당·이자가 없는 무수익 자산이고 금리상승기에는 불리한 데다 과거를 보면 주식보다 수익률이 떨어지는 등 단점이 있다”면서도 “최근 지정학적 리스크가 상시적으로 벌어지면서 중앙은행 커뮤니티 내에서 안전자산인 금에 대한 관심이 크게 증대된 것을 생각하면 다른 나라에 비해 (한국의) 금 보유량이 낮은 상황이라 확충할 필요가 있음을 고려했다”고 말했다. 이어 “매입처 다변화, 최근 국제 금 시세가 많이 내려와 매입 부담이 완화된 점도 고려했다”고 덧붙였다.



이번 결정으로 한은은 향후 금 생산업체가 거래 가능한 물량·시기를 제시하면 운용계획과 시장 상황 등을 고려해 거래 여부를 결정하게 된다. KRX 금시장의 장내 일반매매가 아닌 협의대량매매 방식을 통해 사들인다.



수출 물량을 장외에서 거래하기에 국내 금 수급·가격에 미치는 영향은 제한적이라고 한은은 강조했다. 첫 매입 시기와 규모는 예탁결제원의 금 보관 인프라 구축 여부, 국내외 금 시세, 한은 내부 판단 등에 따라 유동적이다. 한은은 금 보유 비중 확대에 초점을 맞춰서 시장 상황을 보고 완만한 속도로 매입할 계획이다. 국내는 물론 글로벌 현물 시장에서 매입 역시 선택지로 열어두고 있다.

영국 런던의 영란은행 모습. EPA연합뉴스

한은은 2013년까지 영국 런던 등 글로벌 시장에서 금을 매입해 전량 영란은행에 보관해왔다. 해외에 금을 보관하면 매각이 용이하고 대여 수익이 발생하나 보관 비용이 든다. 최근 미국의 자국 우선주의 등 국제 정세가 요동치자 각국 중앙은행은 금을 분산보관하는 추세다.



정 원장은 이번 결정과 관련, “국내 매입으로 새로운 매입 채널을 구축했다는 의의”를 첫 번째로 꼽으며 “보관장소 분산·외환보유고 확충 등도 장점”이라고 설명했다. 원화로 금을 매입함에 따라 위기 시 헤지효과를 볼 수 있는 간접효과도 생긴다.



국내에서 생산되는 금은 주로 구리·아연 등 금속을 제련하는 과정에서 부산물로 나온다. 수출 물량은 대부분 LS MnM과 고려아연이 책임지고 있다. 정 원장은 “지난해 국내에서 연간 40∼45t 정도의 금이 생산됐으며 이 중 국내에서 소비되지 못하는 일부 물량이 수출된다”며 “수출량은 해마다 변동은 있으나 대략 4∼5t”이라고 말했다.

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