다누리, 스페이스X 로켓 잔해 달 충돌 관측

한국 달 궤도선 ‘다누리’가 1년 넘게 우주를 떠돌던 스페이스X 로켓 잔해의 달 표면 충돌을 포착한다.



우주항공청은 5일 오후 3시34분 스페이스X의 팰컨9 로켓 상단부가 달 표면에 충돌할 예정이며 다누리가 충돌 전후 달 표면을 촬영한다고 3일 밝혔다.

달 궤도선 다누리. 우주항공청 제공

달과 충돌할 로켓 잔해는 지난 1월 미국 우주기업 ‘파이어플라이 에어로스페이스’의 달 착륙선 ‘블루고스트’ 등을 달로 보낸 발사체 일부다. 질량 약 4.9t의 로켓 상단부는 초속 2.43㎞로 달 표면 아인슈타인 분화구 인근에 떨어질 전망이다. 이번 충돌로 TNT 3t에 해당하는 에너지가 방출되고 20∼30m 규모의 소규모 충돌 크리에이터가 형성될 것으로 예상된다.



달 전체에 미칠 영향은 미미할 것으로 분석됐는데, 인공 충돌을 사전 예측·관측할 수 있는 첫 사례라는 과학적 가치가 있다고 우주청은 설명했다.



다누리는 충돌에 앞서 탑재체인 ‘고해상도 카메라(LUTI)’를 이용해 지난달 9일 충돌 예상 지점을 두 차례 촬영했다. 충돌 당일에는 궤도를 움직여 충돌 지점 상공을 세 차례 지나며 충돌 후 변화를 고해상도로 찍을 계획이다. 달 표면 입자의 편광 특성을 관측하는 ‘광시야 편광카메라(PolCam)’도 충돌 지역을 같이 촬영한다. 촬영 자료는 미국 항공우주국(NASA)·국제 연구팀과 공유해 분석한 뒤 분석이 마무리되면 대중에게도 공개하기로 했다. NASA 제트추진연구소(JPL)와 한국항공우주연구원에 따르면 다누리는 충돌 시점에 달 반대편에 있어 로켓 파편과 충돌할 가능성은 없다.

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