[이코노 브리핑] 카뱅, 신용대출 비교 고객에 금리 우대 외

카뱅, 신용대출 비교 고객에 금리 우대

카카오뱅크는 신용대출 비교하기 서비스를 통해 제휴 금융사의 대출 상품을 조회·실행하는 고객 대상으로 0.3~0.5%포인트의 우대금리를 9월30일까지 제공한다. 지방은행, 저축은행, 캐피탈사 등 28개 금융사가 참여한다. 지난 4월 시작한 신용대출 비교하기 서비스는 3개월 동안 6만건의 대출에 대해 우대금리가 제공됐고, 연간 이자 절감액은 총 20억원에 달한다.

신한카드, 문화 콘텐츠 최대 40% 할인

신한카드가 휴가철을 맞아 뮤지컬과 공연, 전시 등 문화 콘텐츠를 최대 40% 할인하는 이벤트를 진행한다고 3일 밝혔다. 이달 21일까지 뮤지컬 ‘유미의 세포들’ 티켓을 좌석별로 최대 40% 할인하고, 일루셔니스트 이은결의 데뷔 30주년 기념 특별 공연은 23일∼9월6일 관람분에 대해 10% 할인한다. 성률 작가의 기획전 ‘여름을 닮은 우리’는 30%, ‘와일드스미스 그림책 원화전(展)’ 입장권은 40% 할인가에 제공한다.

KB자산운용, 퇴직연금서 金 투자 가능

KB자산운용은 대표 금 투자 상품인 ‘KB스타 골드 펀드’를 상장지수펀드(ETF) 중심 운용 구조로 전면 개편했다고 3일 밝혔다. 기존 ‘KB스타 골드 펀드’는 금 관련 파생상품 비중이 높아 퇴직연금 편입에 제약이 있었다. 이번에 다양한 국내외 금 ETF를 활용하는 구조로 변경해 파생상품 위험평가액을 40% 이하로 낮추면서 퇴직연금 계좌에서도 투자가 가능해졌다.

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