부산경찰청 소속 경찰관 폭행 혐의로 입건…택시 접촉사고 뒤 몸싸움

부산경찰청 소속 한 경찰관이 폭행 사건에 연루돼 경찰 조사를 받고 있는 것으로 전해졌다.

3일 부산경찰청에 따르면 부산 연제경찰서는 부산경찰청 소속 A경위를 폭행 혐의로 입건해 조사하고 있다.

부산경찰청. 뉴시스

경찰에 따르면 A씨는 지난달 17일 오전 4시쯤 지인들과 술을 마신 뒤 택시를 타고 귀가하던 중 다른 택시 승객들과 시비에 휘말렸다. 당시 A씨가 탑승한 택시가 다른 택시와 접촉 사고를 내면서 양측 승객들이 차에서 내려 말다툼을 벌였고, 이 과정에서 몸싸움으로 이어진 것으로 알려졌다.

신고를 받고 출동한 경찰에 의해 몸싸움을 일단락 됐으나, 당시 자신의 신분을 밝히지 않았던 A씨는 현행범으로 체포됐다. A씨는 “몸싸움을 말리는 과정에서 상대 일행 1명의 휴대전화가 바닥에 떨어진 것 같다”는 취지로 진술한 것으로 전해졌다.

경찰은 A씨를 비롯해 당시 현장에 있던 당사자들을 상대로 정확한 사건 경위를 조사하고 있다.

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