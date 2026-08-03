현대차 판매 10개월째 감소… 7월 31만8천대로 5% 줄어

현대자동차의 글로벌 판매가 10개월 연속 감소했다.



현대차[005380]는 지난 7월 국내 4만8천113대, 해외 27만341대 등 전 세계 시장에서 총 31만8천454대를 판매했다고 3일 공시했다. 지난해 같은 달보다 5.1% 감소한 실적이다.

현대차가 지난 7월 글로벌 시장에서 전년 동기 대비 5.1% 감소한 31만8454대를 판매했다. 연합뉴스

국내 판매는 14.4%, 해외 판매는 3.2% 각각 줄었다.



현대차의 국내외 판매가 작년 동기 대비 감소한 것은 지난해 10월부터 10개월째다.



현대차는 최근 2분기 실적발표 때도 경쟁 심화 등의 영향으로 국내와 유럽 시장에서 판매가 많이 줄었다면서 올해 연간 목표 판매량을 달성하지 못할 가능성이 있다고 밝힌 바 있다.



현대차 1∼7월 누적 판매는 228만6천554대로 지난해 같은 기간보다 4.8% 감소했다. 국내 판매는 36만4천826대로 11.3%, 해외 판매는 192만1천728대로 3.5% 각각 줄었다.



지난 7월 국내에서는 세단이 그랜저 8천532대, 쏘나타 4천584대, 아반떼 2천624대 등 총 1만6천331대 판매됐다.



레저용차량(RV)은 싼타페 3천822대, 코나 2천756대, 팰리세이드 2천545대 등 총 1만6천767대가 팔렸다.



또 포터 4천280대, 스타리아 2천904대 등 소형 상용차 7천281대와 중대형 버스·트럭 2천304대가 판매됐다.



제네시스 브랜드는 G80 1천933대, GV70 1천700대, GV80 1천317대 등 총 5천430대가 팔렸다.



해외 판매는 27만341대로 지난해 같은 달보다 3.2% 감소했다.



현대차 관계자는 "7월에는 전체적인 산업 수요가 위축된 가운데 파업에 따른 생산 차질과 신차 대기 수요 등의 영향이 있었다"며 "하반기 디 올 뉴 아반떼를 비롯한 경쟁력 있는 신차를 선보이고 생산을 안정화해 판매 모멘텀을 강화하겠다"고 말했다.

<연합>

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