민원 안내부터 요약·번역까지…종로구, 누리집에 AI 4종 적용 [지금 우리 동네는]

서울 종로구가 대표 누리집에 인공지능(AI)을 활용한 민원 안내와 콘텐츠 요약, 자연어 검색, 다국어 번역 서비스를 도입했다.

구는 최근 누리집에 AI 민원 안내 챗봇, AI 콘텐츠 요약, AI 자연어 검색, AI 다국어 번역 등 AI 웹서비스 4종을 적용했다고 3일 밝혔다.

종로구 누리집 첫 화면(왼쪽)과 인공지능(AI) 챗봇. 종로구 제공

이번 사업은 나날이 커지는 맞춤 정보·비대면 등 디지털 행정서비스 수요에 선제적으로 대응하려는 차원이다. 특히 AI 웹서비스 4종을 하나로 묶어 종합 제공하는 사례는 전국 지방자치단체 가운데 종로가 처음이라는 설명이다. 구는 민간기업과 업무협약을 맺고 별도의 구축 비용 없이 서비스를 도입해 재정 부담을 줄였다.

구는 그동안 정해진 규칙과 흐름에 따라 답변하는 시나리오 기반 챗봇을 운영해 왔다. 하지만 이용자가 일상적인 문장으로 질문하면 내용을 정확히 인식하지 못하는 한계가 존재했다. 이에 AI 기술을 활용해 구민이 일상 언어로 자유롭게 대화하며 필요한 정보를 찾는 서비스를 자체 개발했다.

AI 민원 안내 챗봇은 이용자가 일상적인 문장으로 질문하면 관련 민원 정보와 행정서비스를 안내한다. 정해진 질문과 답변에 따라 작동하던 기존 시나리오형 챗봇의 한계를 보완해 자연어로 문의할 수 있도록 했다.

AI 콘텐츠 요약 서비스는 공지사항과 민원 안내 등 누리집에 게시된 방대한 글을 자동으로 간추려 핵심만 전달한다. AI 자연어 검색은 문장 형태의 질문을 인식해 이용자가 찾는 정보를 맞춤형으로 제시한다.

AI 다국어 번역 서비스는 외국인 주민과 관광객이 언어 장벽 없이 행정정보를 활용하도록 돕는다. 영어와 중국어, 일본어 등 9개 언어를 지원한다.

유찬종 구청장은 “신기술 도입으로 구민 누구나 시공간 제약 없이 더 쉽고 빠르게 행정서비스를 이용하게 됐다”며 “앞으로도 인공지능을 구정 전반에 접목해 디지털 행정 혁신을 선도하겠다”고 말했다.

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