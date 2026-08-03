인천도시공사, 인천 검단 황화산숲길공원 물놀이장 주민에 ‘활짝’

인천 검단신도시 3단계 지구 내 황화산숲길공원에 주민들을 위한 물놀이장이 활짝 열렸다. 인천도시공사(iH)는 최근 개장식에 관계자와 지역 주민들이 참석해 함께 시설을 점검했다고 3일 밝혔다.

물놀이장은 시와 지역사회 요청에 의해 iH 측이 적극행정의 일환으로 마련한 것이다. 아이들을 위한 풀장·워터슬라이드 같은 여러 놀이시설과 탈의실, 파고라, 야외샤워장 등 편의 인프라를 갖춰 이용객의 편의성을 높였다.

황화산숲길공원 물놀이장. 인천도시공사 제공

이달 1∼17일 매주 월요일을 제외하고 선보인다. 이용시간은 오전 10시부터이며 오후 2∼5시 하루 2회, 회차별 50분 운영과 10분 휴식으로 진행한다. 안전하게 물놀이를 즐길 수 있도록 타임별로 출입 인원이 120명으로 제한된다. 다중운집으로 인한 안전사고 예방을 위한 목적이다.

류윤기 iH 사장은 “연일 계속되고 있는 무더위 속에서 황화산 물놀이장이 주민들에게 시원한 휴식공간이 되길 바란다”며 “방문객들이 쾌적하게 이용할 수 있도록 현장 관리와 점검에 최선을 다하겠다”고 말했다.

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