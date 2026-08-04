GLP-1 시대, 줄어든 식사량 속 '식이섬유·수분 보충' 관심… 푸룬 주목

사진출처=클립아트코리아

GLP-1 기전의 체중관리 치료제에 대한 관심이 높아지면서 줄어든 식사량 안에서 식이섬유와 수분 등 부족해지기 쉬운 영양 성분을 어떻게 보완할 것인지에도 관심이 모이고 있다.

GLP-1 기전 치료제는 식욕 조절과 위 배출 속도에 영향을 미치는 것으로 알려져 있다. 사용 이후 식사량이 감소하면 전체 열량뿐 아니라 식사를 통해 섭취하던 식이섬유와 수분 등 일부 영양소의 섭취량도 함께 줄어들 수 있다.

식사량 감소는 배변 습관에도 영향을 줄 수 있다. 식이섬유와 수분 섭취가 함께 감소할 경우 평소와 다른 배변 상태나 복부 불편감을 경험할 수 있어 체중관리 과정에서는 식단 구성도 함께 고려하는 것이 중요하다.

이러한 가운데 식단에 간편하게 더할 수 있는 식이섬유 함유 식품으로 푸룬이 주목받고 있다. 푸룬은 서양 자두를 말린 건과일로, 100g당 약 7g의 식이섬유를 함유하고 있으며 이는 성인 하루 권장 섭취량의 약 28%에 해당한다.

푸룬에는 수용성 식이섬유와 불용성 식이섬유가 모두 들어 있다. 수용성 식이섬유는 장내 미생물의 먹이가 되는 프리바이오틱스 역할과 관련이 있으며, 불용성 식이섬유는 식단 내 식이섬유 균형을 구성하는 데 도움을 주는 것으로 알려져 있다.

또한 천연 당알코올인 소르비톨도 함유하고 있다. 소르비톨은 장내 수분 유지와 관련된 성분으로 알려져 있어 식사량 감소 이후 식이섬유 섭취를 고려하는 소비자들 사이에서 함께 언급되고 있다.

실제로 2019년 국제학술지 Clinical Nutrition에 발표된 연구에서는 건강한 성인 120명이 4주 동안 푸룬을 섭취한 결과 장내 유익균이 증가하고 배변 빈도가 개선된 것으로 보고됐다. 만성 변비 환자군에서도 대변 상태가 부드러워지고 복부 불편감이 감소한 사례가 확인됐다.

이 밖에도 푸룬과 심혈관 건강의 연관성을 살펴본 연구도 이어지고 있다. 일부 연구에서는 혈관 내 염증 반응과 콜레스테롤 관리 등 심혈관 건강 지표와의 관련 가능성이 제시됐다.

미국 펜실베이니아 주립대학교 연구진은 일정 기간 매일 50~100g의 푸룬을 섭취한 폐경기 여성 집단에서 염증 수치와 산화 스트레스 지표가 낮아지는 경향을 관찰했다고 발표했다. 연구진은 호르몬 변화로 심혈관 질환 위험이 높아질 수 있는 폐경 이후 여성의 식단 관리 측면에서 푸룬의 활용 가능성을 제시했다.

심혈관 질환은 관상동맥 내 지질 축적과 만성 염증 등이 복합적으로 작용해 발생하는 만큼 평소 균형 잡힌 식습관과 혈관 건강 관리가 중요하다는 것이 전문가들의 설명이다.

푸룬에 함유된 비타민 K는 정상적인 혈액 응고 과정에 필요한 영양소로 알려져 있다. 다만 항응고제를 복용 중인 사람은 비타민 K 섭취가 치료에 영향을 줄 수 있으므로 관련 식품 섭취 전 의료진과 상담하는 것이 바람직하다.

푸룬은 식이섬유와 다양한 영양 성분을 함께 함유한 식품이지만, 특정 식품만으로 식단 전체를 대체할 수는 없다. 체중관리 중에는 식이섬유와 수분, 단백질 등 부족해지기 쉬운 영양소를 균형 있게 섭취하는 식습관을 함께 유지하는 것이 중요하다.

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