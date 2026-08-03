세종대, 교육부 G-LAMP 사업 예비 선정… 양자·AI 융합 연구거점 구축

세종대학교는 교육부와 한국연구재단이 주관하는 ‘대학기초연구소 지원(G-LAMP)’ 사업의 2026년도 신규 지원 대학으로 예비 선정됐다고 3일 밝혔다. G-LAMP 사업은 대학 연구소의 관리체계를 혁신하고 기초과학·공학 분야의 대형 융복합 연구를 지원하는 국가 연구지원사업이다.

선정 대학은 최대 5년간 사업단별로 매년 50억원 규모의 지원을 받는다. 지원 기간은 3년이며, 단계평가를 거쳐 2년을 추가한다. 올해 예비 선정 대학에는 세종대·중앙대를 비롯해 4개교(수도권 2·비수도권2)가 이름을 올렸다.

세종대는 원자과학 분야를 중심으로 사업을 추진한다. 이기학 기획처장 겸 건축공학과 교수가 사업단장을 맡고, 홍석륜 물리천문학과 교수가 부단장으로서 중점 테마연구소인 양자·AI융합연구원의 연구를 담당한다.

핵심 연구과제는 ‘양자소재 및 양자·AI 융합 원천기술’으로, 양자소재와 양자현상의 근본 원리를 규명하고 양자컴퓨팅, 양자센싱, 양자정보처리, 양자·AI 융합 분야의 핵심 원천기술을 확보한다. 양자 데이터의 생성부터 분석·활용까지 전 과정을 지원하는 통합 연구플랫폼도 구축한다.

엄종화 세종대 총장은 “G-LAMP 사업 예비 선정을 계기로 양자·AI 과학 분야의 연구 역량을 강화하겠다”며 “융복합 연구를 선도하는 글로벌 연구거점으로 도약하고, 미래 국가 전략기술을 이끌 핵심 연구인재 양성에도 박차를 가하겠다”고 밝혔다.

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