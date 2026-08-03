AI로 기뢰 탐지하고 무인수상정 투입…한화시스템 시연 성공

한화시스템이 인공지능(AI)을 활용해 바닷속 기뢰를 찾아내고 무인수상정과 유인 함정이 이를 제거하는 해양 유·무인 복합작전을 선보였다.

한화시스템의 정찰용 무인수상정 ‘해령’. 한화시스템 제공

한화시스템은 부산 해군작전사령부 기지에서 ‘인공지능(AI) 기반 유·무인 복합 전투체계 대기뢰전’을 시연했다고 3일 밝혔다. 이번 시연에는 AI 기반 자동기뢰탐지체계와 30t(톤)급 전투용 무인수상정, 정찰용 무인수상정 ‘해령’, 수중탐색용 자율무인잠수정 등이 투입됐다.

시연은 해상에서 원인을 알 수 없는 폭발이 발생했다는 상황을 가정해 진행됐다. 대형언어모델(LLM)을 적용한 AI 플랫폼에 “해상 폭발 지점에서 기뢰를 찾기 위한 임무계획을 생성하라”는 명령을 입력하자, AI가 세운 계획에 따라 정찰용 무인수상정과 유인 소해함이 출항하고 군 드론이 공중 정찰에 나서며 기뢰를 탐색했다. 그렇게 실시간 전송된 정보로 자동기뢰탐지체계가 기뢰 추정 지점을 찾아낸 뒤 무인수상정과 소해함이 해당 지점으로 이동해 기뢰 제거 작전을 마쳤다.

한화시스템의 수중탐색용 자율무인잠수정. 한화시스템 제공

한화시스템은 저궤도 위성통신을 이용해 육상 통제소에서 자율무인잠수정과 무인수상정 2종을 동시에 운용하는 기술도 시연했다. 이 기술을 전투용 무인수상정에 적용하면 먼바다에서도 통신을 유지하며 작전을 수행할 수 있다. 유문기 한화시스템 해양사업부장은 “AI가 임무를 계획하고 실제 유·무인 해상전력이 이를 수행하는 기술과 무인체계·유인체계·저궤도 위성통신을 연결하는 통합 지휘통제 역량을 입증했다”며 “미래 해군의 전략자산이 될 해양무인체계에 대한 투자와 개발에 집중하겠다”고 말했다.

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