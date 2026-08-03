축구협회 청문회서 부적절한 언행 문진희 심판위원장, 사의 표명

대한축구협회 국회 청문회에서 한 손을 바지 주머니에 넣은 채 답변하는 등 부적절한 모습을 보인 문진희 대한축구협회 심판위원장이 사의를 표명했다.



축구협회 관계자는 3일 연합뉴스와 전화 통화에서 "문 위원장이 사의를 표명했다"라며 "애초 화요일 예정된 심판평가협의체 회의 일정도 하루 앞당겨 오늘 열기로 했다. 일정이 마무리되면 사표를 제출할 것으로 보인다"고 밝혔다.

조국혁신당 김재원 의원과 문진희 축구협회 심판위원장. 국회방송 유튜브 생중계 캡처

문 위원장은 지난달 30일 국회에서 열린 대한축구협회에 대한 국회 문화체육관광위원회의 청문회에서 조국혁신당 김재원 의원과 언쟁을 벌였다.



김 의원이 "자세 똑바로 하시라. 공손하게 대답하시라. 아까부터 다른 위원님 답변도…"라고 지적하자 문 위원장은 한 손을 바지 주머니에 꽂은 채 "위원님은 말씀하고 나는 하지 말란 말이냐. 목소리를 좀 다운시키시라 그러면"이라고 맞받아쳤다.



이어 더불어민주당 조계원 의원도 문 위원장의 부적절한 언행에 이의를 제기하자 문 위원장은 "거기는 끼지 마시고"라며 격앙된 태도를 보이며 청문회에 참석한 국회의원들의 공분을 샀다.



대한축구협회 정관에 따르면 임원은 사직서를 제출하면 곧바로 직위에서 물러나게 된다.

<연합>

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