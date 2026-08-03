“175㎝ 보통 체격 남성”… ‘통영 60대 여성 살인’ 용의자, 55일째 오리무중

경남 통영에서 60대 여성을 살해하고 달아난 용의자의 행방이 55일째 오리무중인 가운데 경찰이 폐쇄회로(CC)TV 분석을 통해 용의자의 신체 특징을 특정하며 수사에 속도를 내고 있다.

경남경찰청은 사건 현장 인근 CCTV 영상의 오류 최소화 및 화질 보정 작업을 진행한 결과 용의자가 ‘키 175cm가량의 보통 체격인 남성’으로 확인됐다고 3일 밝혔다.

통영 살인 사건 용의자. 경남경찰청 제공

경찰이 지난달 27일 용의자 모습이 담긴 CCTV 영상을 일반에 공개한 이후 접수된 제보는 현재까지 총 116건이다.

경찰은 각 제보에 대한 사실관계를 확인하고, 신빙성을 검증하며 용의자의 이동 동선을 추적 중이다.

지난 6월10일 오전 6시34분쯤 통영시 한 주택에서 60대 여성 A씨가 살해된 채 가족에게 발견됐다.

경찰이 주택 내부 CCTV를 확인한 결과 살인 용의자는 같은 날 오전 0시20분쯤 모자와 복면, 장갑으로 신원을 철저히 가린 채 주택 안으로 침입했다.

이후 약 2시간 동안 머물다 오전 2시20분쯤 손가방, 응급 신고 장비 등을 들고 현장을 빠져나갔다.

범행이 심야 시간에 이뤄진 데다 마을 주변 CCTV에서 용의자의 행적을 포착할 만한 단서가 부족해 수사는 한동안 난항을 겪었다.

이에 경찰은 광역수사대를 중심으로 전담팀을 구성해 주변인 탐문과 영상 정밀 분석을 이어왔다.

경찰은 사건 해결의 결정적인 단서를 제공한 제보자에게 최대 1억원의 신고보상금을 지급하겠다고 밝히며 시민들의 적극적인 제보를 요청했다.

경찰 관계자는 “가용 수사 인력을 총동원해 용의자를 추적하는 데 최선을 다하고 있다”며 “사건 해결에 결정적인 제보를 주신 분께는 보상금을 적극 지급할 예정이니 작은 제보도 신고해 달라”고 당부했다.

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