이가은, tvN ‘최애의 사원’서 경제신문 기자로 등장

배우 이가은이 tvN 새 월화드라마 ‘최애의 사원’서 기자 역으로 특별 출연한다.

배우 이가은이 3일 첫 방송을 앞둔 오피스 로맨스 드라마 ‘최애의 사원’서 기자 역으로 특별 출연한다. 작품은 자신이 동경하던 ‘최애’를 만나기 위해 입사했다가 예상치 못한 회사 생활을 시작하게 된 신입사원 남다름(김혜준 분)의 성장 과정을 그렸다. 직장 생활 속에서 펼쳐지는 다양한 관계와 로맨스를 중심으로 유쾌한 이야기를 전할 예정이다.높은엔터테인먼트 제공

‘최애의 사원’은 3일 첫 방송을 앞둔 오피스 성장 로맨스 드라마로, 자신이 동경하던 ‘최애’를 만나기 위해 입사했다가 예상치 못한 회사 생활을 시작하게 된 신입사원 남다름(김혜준 분)의 성장 과정을 그린 작품이다. 직장 생활 속에서 펼쳐지는 다양한 관계와 로맨스를 중심으로 유쾌한 이야기를 전할 예정이다.

높은엔터테인먼트에 따르면 이가은은 극 중 인사이트 경제신문 소속 도은영 기자를 연기한다. 도은영은 당당하면서 도도한 성격을 지닌 인물로 표현된다. 그는 강하기(강훈 분), 이찬(차우민 분), 윤초이(신유나 분) 등 주요 등장인물들과 여러 상황에서 얽히며 극 전개에 활력을 더할 예정으로 전해진다. 특별출연이지만 이가은이 캐릭터를 어떻게 표현해 각 인물과의 호흡을 보일지 주목된다.

최근 이가은은 연극 ‘벌쓰’에 이어 ‘면회’ 출연 소식까지 알리며 활동 영역을 넓혀가고 있다. 드라마와 연극을 오가며 차근차근 필모그래피를 쌓고 있는 그는 다양한 작품을 통해 새로운 연기 변신을 이어가는 중이다.

한편 3일 첫 방송되는 tvN 새 월화드라마 ‘최애의 사원’은 강훈과 차우민, 신유나(ITZY) 등이 출연해 오피스 로맨스를 그려낼 예정이다.

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