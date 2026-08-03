심규덕 “결혼 마음 확고하지만 이 상태로 결혼식장에 들어갈 수 있을지”

MBN ‘돌싱글즈’ 출신 심규덕이 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 출연 이후 이어진 반응으로 인해 심리적으로 큰 부담을 겪고 있다고 털어놨다. 동시에 예비 신부 이아영을 향한 신뢰와 애정은 오히려 더욱 커졌다고 고백했다.

MBN ‘돌싱글즈’ 출신 심규덕이 JTBC 예능 ‘연애전쟁’ 출연 이후 이어진 반응으로 인해 심리적으로 큰 부담을 겪고 있다고 털어놨다. 동시에 예비 신부 이아영을 향한 신뢰와 애정은 오히려 더욱 커졌다고 고백했다. 니덕내탓

2일 공개된 심규덕·이아영 커플 유튜브 채널 ‘니덕내탓’의 영상 ‘심규덕 이아영 연애전쟁 방송 그 후, 인스타 무물 Q&A (니덕내탓)’에서는 ‘연애전쟁’ 방송 이후 시청자들의 질문에 답하는 시간이 마련됐다. 두 사람은 프로그램 출연 후에도 결혼에 대한 생각을 묻는 말에 솔직한 심경을 전했다.

이에 심규덕은 결혼에 대한 의지는 이전보다 더욱 확고해졌지만 현재의 심리 상태로 결혼식에 설 수 있을지는 자신도 확신하기 어렵다고 말했다. 그는 결혼을 하고 싶은 마음 자체는 더 커졌지만 “이 상태로 결혼식장에 들어갈 수 있을지 모르겠다”고 설명했다.

이아영은 그런 심규덕을 향해 충분한 회복 기간이 필요하다며 결혼 일정을 늦추는 것도 괜찮다고 생각한다고 말했다. 그러나 심규덕은 “그건 아니다”고 선을 그으며 이미 결혼을 준비하며 책임져야 할 부분이 있고, 하객들도 초대한 만큼 일정을 미루겠다는 의미는 아니라고 설명했다.

심규덕은 이아영과 평생을 함께하겠다고 결심한 결정적인 계기에 대해서도 이야기를 꺼냈다. 그는 ‘연애전쟁’ 스튜디오 녹화 당시 온라인 댓글 자체보다 자신이 좋아하던 연예인들에게 공개적인 비판을 받았다는 사실이 더욱 큰 충격이었다고 말했다.

그는 그 순간 극심한 스트레스를 받으면서 공황 증세와 비슷한 반응을 경험했고, 어지러움과 호흡 곤란까지 느꼈다고 당시를 회상했다. 스스로를 자책하며 고개를 숙이고 있던 상황에서 시선을 들었을 때 이아영이 자신을 향해 웃어주고 있는 모습을 봤고, 그 순간 주변의 시선보다 이아영의 존재가 더 크게 다가왔다고 말했다.

또한 앞으로 살아가면서 다시 실수를 하거나 비난받는 일이 생길 수도 있지만, 그런 상황에서 가장 가까운 사람이 함께 비난하는 것만큼 힘든 일은 없을 것 같다는 자신의 생각을 밝혔다. 그는 현실에서는 오히려 가까운 사람들이 “그럴 줄 알았다”며 등을 돌리는 경우도 적지 않지만, 이아영은 자신을 비난하기보다 위로하고 감싸줬다고 전했다.

심규덕은 “그 상황에서 제일 화가 날 사람은 여자친구다”고 가까운 사람의 입장을 이해하기도 했다. 그럼에도 이아영이 다른 사람들에게 자신을 먼저 좋은 사람이라고 이야기해주는 모습을 보며 큰 힘을 얻었다고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지