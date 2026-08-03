안형준 MBC 사장, 28대 한국방송협회장 취임

한국방송협회는 제28대 협회장으로 안형준 MBC 사장이 지난 1일 취임했다고 3일 밝혔다. 임기는 2년이다.

안 회장은 인사말에서 “지난 한 세기 시청자들의 좋은 친구였던 지상파 방송이 앞으로도 대한민국 방송의 공익적 가치와 미래를 선도하는 든든한 동반자가 될 수 있도록 정책적·제도적 완비에 전력을 다하겠다”고 말했다.

한국방송협회장에 취임한 안형준 MBC 사장. 한국방송협회 제공

그는 또 미디어 공익성은 지상파에 주어진 소명이라며 “유료방송의 사각지대에 놓인 단 한 명의 시청자도 외면하지 않는다는 책임감으로 국민의 보편적 시청권 문제를 풀어가겠다”고 강조했다.

신임 사무총장으로는 김정호 MBC 전 정책협력국장이 선임됐다.

신임 사무총장에는 김정호 MBC 전 정책협력국장이 선임됐다. 김 사무총장은 MBC 통일외교팀장, 스트레이트 팀장, 뉴스데스크 편집팀장, 워싱턴 특파원 등을 지냈다.

한국방송협회 표지석, 한국방송협회 제공

방송협회는 1974년 창립된 단체로, KBS·MBC·SBS·EBS 등 주요 지상파 방송사를 비롯해 지역 방송사와 라디오 방송사 등 총 39개 방송사를 회원사로 두고 있다.

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