영도등대서 하룻밤…내륙 청소년에 특별한 여름 선물

여름방학을 맞아 바다를 쉽게 접하기 어려운 내륙지역 청소년들에게 부산 영도등대에서 하룻밤을 보내며 해양문화를 체험할 수 있는 특별한 기회가 마련된다.

한국항로표지기술원은 내륙지역 청소년을 대상으로 ‘여름방학 영도등대 숙소 특별 개방 행사’를 열고 6일까지 참가자를 모집한다고 3일 밝혔다.

영도등대

부산지방해양수산청과 공동으로 진행하는 이번 행사는 행정구역상 바다가 없는 지역에 거주하는 청소년들에게 등대 숙박 체험과 해양문화 프로그램을 제공해 해양에 대한 관심을 높이고, 미래 해양산업 분야 진로 탐색의 기회를 마련하기 위해 기획됐다.

참가자들은 영도등대 숙소에서 하룻밤을 보내며 밤바다를 비추는 등대 불빛을 가까이에서 감상할 수 있다. 또 영도등대해양문화공간 탐방과 대한민국 등대사진 공모전 수상작 특별전 ‘등대와 마주한 순간’ 관람과 등대 모형 만들기 등 다양한 체험 프로그램도 참여하게 된다.

모집 대상은 인솔자를 동반한 초등학교 3학년부터 고등학교 3학년까지 청소년이다. 학생 4~5명당 인솔자 1명이 동행해야 하며, 한 팀은 학생 8명 이하와 인솔자 2명 이하 등 최대 10명까지 구성할 수 있다. 남녀 혼성팀의 경우 성별 인솔자가 각각 동행해야 한다.

영도등대에서 바라본 풍경. 한국항로표지기술원 제공

기술원은 총 5개 팀을 선발하며 사회적 배려 대상자가 포함된 팀을 우선 선정한다. 참가 신청은 이달 6일 자정까지 이메일로 접수하며, 최종 선정 결과는 7일 홈페이지와 개별 문자메시지를 통해 발표된다. 숙박 체험은 8월 10~16일과 8월 24~31일 중 신청자가 희망하는 일정에 맞춰 진행된다.

심지원 한국항로표지기술원 등대해양문화팀장은 “바다를 자주 접하기 어려운 청소년들이 등대에서 파도소리와 밤바다를 경험하며 해양에 대한 꿈을 키우길 바란다”며 “공공자원인 등대를 활용한 다양한 체험 프로그램을 통해 해양문화를 널리 알리고 사회적 가치를 높여 나가겠다”고 말했다.

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