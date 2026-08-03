[내일날씨] 낮 최고 37도 무더위…오후 전국 곳곳 소나기

요일인 4일에는 낮 최고기온이 37도에 이르는 등 무더운 날씨가 이어지겠다.



아침 최저기온은 23∼27도, 낮 최고기온은 31∼37도로 예보됐다.

기록적 폭염이 이어지는 2일 부산 해운대해수욕장에서 피서객들이 더위를 식히고 있다.



당분간 전국 대부분 지역에서 최고 체감온도가 35도 안팎으로 오르는 등 무더위와 열대야가 이어지겠다.



오후부터 저녁 사이 충청권과 전라권, 경상 서부 내륙, 제주도 산지·중산간에는 소나기가 내리는 곳이 있겠다.



예상 강수량은 대전·세종·충남과 충북, 경북 서부 내륙, 경남 서부 내륙 5∼40㎜, 광주·전남과 전북 5∼60㎜, 제주도 산지·중산간 5㎜ 안팎이다.



바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5∼1.5m, 서해 앞바다에서 0.5∼0.5m로 일겠다.



안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해 0.5∼1.5m, 서해 0.5∼1.0m, 남해 0.5∼2.0m로 예상된다.





다음은 4일 지역별 날씨 전망.



[오전, 오후](최저∼최고기온) <오전, 오후 강수 확률>



▲ 서울 : [맑음, 맑음] (27∼37) <0, 0>



▲ 인천 : [맑음, 맑음] (27∼35) <0, 0>



▲ 수원 : [맑음, 맑음] (26∼37) <0, 0>



▲ 춘천 : [맑음, 맑음] (25∼37) <0, 0>



▲ 강릉 : [흐림, 구름많음] (25∼32) <30, 20>



▲ 청주 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼36) <0, 60>



▲ 대전 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼37) <0, 60>



▲ 세종 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼37) <0, 60>



▲ 전주 : [맑음, 구름많고 한때 소나기] (26∼35) <0, 60>



▲ 광주 : [맑음, 구름많고 가끔 소나기] (26∼36) <0, 60>



▲ 대구 : [맑음, 맑음] (26∼36) <0, 0>



▲ 부산 : [맑음, 맑음] (26∼34) <0, 0>



▲ 울산 : [맑음, 맑음] (26∼34) <10, 0>



▲ 창원 : [맑음, 맑음] (26∼34) <0, 0>



▲ 제주 : [맑음, 맑음] (27∼34) <10, 10>

<연합>

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지