김수현, 활동 재개 "행복하다"

배우 김수현이 약 1년 만에 직접 인사를 건넸다.

2일 필리핀 패션 브랜드 벤치(BENCH) 소셜미디어 계정에는 모델로 활동 중인 김수현의 인사가 담긴 영상이 공개됐다.

김수현. 벤치 공식 SNS

영상 속 김수현은 밝은 미소와 함께 손을 흔들며 "안녕하세요. 벤치 모델 김수현입니다. 정말 많이 보고 싶었습니다. 오랜만에 인사드리게 돼 행복합니다. 많은 기대 부탁드립니다. 감사합니다"라고 인사했다.

해당 브랜드는 지난 2024년 김수현을 광고 모델로 발탁한 이후 최근 재계약을 체결한 것으로 알려졌다.

앞서 경찰은 지난달 29일 미성년자 교제 의혹 등을 받는 배우 김수현에 대해 혐의가 없다고 보고 불송치 결정을 내렸다.

지난해 5월 고(故) 김새론 유족 측은 고인이 미성년자일 때부터 김수현과 교제했다며 김수현을 아동복지법 위반 혐의 등으로 고소한 바 있다.

유족 측은 당시 기자회견을 열고 고인과 지인이 나눈 녹취록 일부를 공개했다. 해당 녹취를 통해 고인이 중학생 때부터 김수현과 교제했다고 주장했다.

그러나 김수현 측은 녹취에 대해 인공지능(AI)으로 조작된 것이라고 반박했다. 또 두 사람이 교제한 사실은 인정하면서도 교제 시점은 고인이 성인이 된 이후라고 했다.

<뉴시스>

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