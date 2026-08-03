트럼프 "미국, 일본과 좋은 관계여서 엔/달러 시장개입"

도널드 트럼프 미국 대통령은 2일(현지시간) 일본과의 관계를 고려해 미국이 엔/달러 시장에 개입했다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 이날 뉴저지주 베드민스터에서 워싱턴 DC로 복귀하는 길에 기자들과 만나 "일본과 좋은 관계"여서 엔화 약세를 저지하는 시장 개입에 나섰다고 밝혔다고 로이터·AFP 통신 등 외신이 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 "일본은 엔화가 약세를 보이고 있었고, 약간의 도움이 필요했다. 그리고 우리는 언제나 일본을 위해 존재한다"고 말했다.



최근 엔화 가치가 가파른 약세를 보이자 일본 당국은 외환시장에서 엔화를 사들이고 달러화를 파는 개입에 나선 것으로 알려졌다. 개입 규모는 6조∼7조엔(약 55조∼64조원)으로 보도됐다.



이와 관련해 니혼게이자이신문(닛케이)은 미국 통화 당국이 시장 개입의 전 단계인 '레이트 체크'(rate check)를 했다고 시장 관계자를 인용해 전하기도 했다.



닛케이는 미국 재무부 지시로 뉴욕 연방준비은행(연은)이 레이트 체크를 여러 은행에 요청한 것으로 파악됐다며 미일 당국이 동시에 시장에 관여한 것은 이례적이라고 해설했다.



레이트 체크는 당국이 외환시장 개입 전에 주요 은행 등을 상대로 외환 거래 상황 등을 문의하는 것으로 올해 1월에도 엔화에 대한 미 당국의 레이트 체크가 스콧 베선트 미 재무장관 주도로 이뤄졌다고 알려진 바 있다.



지난달 31일 메릴랜드주 캠프데이비드에서 트럼프 대통령 주재로 열린 회의에서 스콧 베선트 미 재무부 장관의 메모지에 "할 일"이라며 "일본 엔(JPY) 50억∼100억달러"라고 적힌 모습이 포착되기도 했다.

<연합>

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