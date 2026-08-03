한서희, 프랑스 모델과 열애 인정…"정상적인 남자"

사진=한서희 SNS

아이돌 연습생 출신 한서희가 외국인 모델과의 열애를 직접 인정했다.

한서희는 2일 자신의 인스타그램을 통해 “저의 남자에 대해서 많은 관심을 가져주셔서 감사하다. 하지만 이상한 루머는 만들지 말아주세요. 정상적인 남자예요”라고 적었다.

이어 다른 게시물에는 남자친구의 영상을 공개하며 “귀엽게 봐주세요”라는 글도 덧붙였다.

앞서 한서희는 외국인 남성과 다정한 포즈를 취한 사진과 영상을 공개해 열애설에 휩싸였다. 두 사람은 자연스럽게 스킨십을 나누는 모습으로 연인 같은 분위기를 자아냈고, 이후 한서희가 직접 교제 사실을 인정했다.

공개된 남성은 프랑스와 밀라노를 중심으로 활동 중인 모델로 알려졌다. 그의 SNS에는 글로벌 브랜드 모델 활동 이력이 공개돼 있다.

한편 한서희는 아이돌 연습생 출신으로, 과거 마약 투약 혐의로 여러 차례 재판을 받았다. 그는 2023년 형기를 마치고 출소했으며, 이후 SNS를 통해 근황을 공개하며 팬들과 소통하고 있다.

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