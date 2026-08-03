‘흑백요리사’ 김도윤, 배우 김서연과 공개 열애…“DM으로 시작된 인연”

스튜디오슬램 유튜브 채널 화면 캡처

넷플릭스 예능 ‘흑백요리사’에 출연한 김도윤 셰프가 배우 김서연과 4년째 열애 중인 사실을 공개했다.

지난달 30일 스튜디오슬램 유튜브 채널에는 ‘DM으로 꼬셔놓고 오빠 왜 나 태그 안해?’라는 제목의 영상이 공개됐다.

이날 게스트로 출연한 김서연은 연애 고민을 털어놓으며 “4년 정도 만난 남자친구가 있는데 SNS에서 제 존재를 절대로 공개하지 않는다”고 말했다.

이어 “사실 오늘 이 자리에 같이 나왔다”고 밝혔고, 스튜디오에는 김도윤 셰프가 등장해 모두를 놀라게 했다.

김도윤은 공개 연애를 하지 않았던 이유에 대해 “한 사람이 실수해서 이슈가 생기면 다른 한 사람에게도 피해가 갈 수 있다고 생각했다”며 “서로를 지키고 싶었다”고 설명했다.

김서연은 두 사람의 첫 만남도 공개했다. 그는 “김도윤이 SNS DM으로 먼저 ‘삼겹살을 먹자’고 연락해서 만나게 됐다”고 밝혔다.

또 현재 서로의 SNS를 팔로우하지 않는 이유에 대해서는 “싸우면서 차단했다가 풀기를 너무 많이 반복해서 이제는 그냥 팔로우를 안 하는 게 편하다”고 털어놨다.

이어 방송 말미에는 “이제 다시 팔로우할 생각이 있다”고 말해 웃음을 자아냈다.

김도윤은 넷플릭스 ‘흑백요리사’ 시즌1과 시즌2에 출연하며 얼굴을 알렸다. 그는 앞서 프로그램 출연 계기에 대해 “여자친구가 출연을 권했다”고 밝힌 바 있다.

한편 1981년생인 김서연은 1999년 영화 ‘여고괴담 두 번째 이야기’로 데뷔했다. 이후 드라마 ‘하이에나’, ‘태종 이방원’, 영화 ‘명당’ 등에 출연하며 활동을 이어오고 있다.

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