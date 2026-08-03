이영표, '월드컵 32강' 탈락에 2000만원 날렸다

축구선수 출신 해설위원 이영표가 대한민국의 월드컵 32강 진출을 예상하고, 개인 사비로 티켓을 대량 구입했다가 손해를 본 일화를 공개했다.

지난 2일 방송된 KBS 2TV 예능물 '사장님 귀는 당나귀 귀'(이하 '사당귀')에는 이영표가 스페셜 MC로 출연해 출연진들과 한 달 생활비 및 지출에 대한 이야기를 나눴다.

이날 방송에서 MC 전현무는 "여기서 이영표의 씀씀이가 가장 크다"며 "32강에 진출할 줄 알고 LA 경기 표를 샀다가 전부 날렸다"고 폭로했다.

이영표는 "32강 진출을 예상해 1장에 100만 원씩 주고 총 20장의 티켓을 사전 구매했었다"고 밝혔다. 총 2000만원을 쓴 셈이다.

이어 "대표팀이 승리하며 티켓 가격이 1장에 400만~500만 원까지 치솟았으나, 결국 32강 진출에 실패하면서 해당 티켓들을 주변 사람들에게 나눠줬다"고 털어놓았다.

이야기를 들은 전현무는 "그래서 중계하다가 '내 LA 티켓' 하면서 책상을 내려친 것이냐"고 너스레를 떨어 현장을 웃음바다로 만들었다.

<뉴시스>

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