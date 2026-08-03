“40도 넘으면 선풍기만으론 위험”… WHO 폭염 생존수칙

유모차에 마른 덮개는 ‘치명적’…차에 어린이·반려동물 등 방치 주의
한국 낮 최고기온이 42.5도를 기록하며 기상 관측 이래 최고치를 경신하는 등 기록적인 폭염이 이어지고 있다. 이처럼 기온이 40도를 넘어서는 상황에서는 선풍기만 사용할 경우 오히려 체온이 높아질 수 있어 주의가 필요하다.
한낮 외출과 격렬한 신체 활동을 피하고 충분한 수분을 섭취하는 것은 물론, 에어컨은 27도로 설정한 뒤 선풍기를 함께 사용하는 것이 권장된다.
세계보건기구(WHO)는 2일(현지시간) 폭염으로 인한 건강 피해를 줄이기 위한 행동 지침을 발표하고 더위 피하기와 실내 냉방, 수분 섭취, 영유아 보호 등 네 가지 수칙을 제시했다.
WHO는 가장 더운 시간대에는 외출과 격렬한 신체 활동을 자제하고, 불가피하게 외출할 경우에는 그늘을 이용해야 한다고 권고했다. 햇볕 아래에서는 체감온도가 실제 기온보다 10~15도 높아질 수 있기 때문이다.
실내에서는 낮 동안 창문과 블라인드 등을 활용해 직사광선을 차단하고, 기온이 내려가는 밤에는 창문을 열어 환기하는 것이 도움이 된다.
냉방기기 사용법도 제시했다. WHO는 에어컨은 27도로 설정한 뒤 선풍기를 함께 사용하면 실내를 실제보다 약 4도 더 시원하게 느낄 수 있고 냉방 비용도 최대 70%까지 절감할 수 있다고 설명했다.
반면 기온이 40도를 넘는 환경에서는 선풍기만 사용할 경우 오히려 체온이 상승할 수 있어 주의해야 한다고 당부했다.
폭염 시에는 가볍고 헐렁한 옷을 착용하고 시원한 물로 샤워하거나 젖은 수건과 물 분무기 등을 활용해 체온을 낮추는 것도 도움이 된다. 또한 시간당 물 한 컵씩 마시고 하루 2~3L의 수분을 섭취하는 것이 권장된다.
WHO는 특히 65세 이상 고령자와 심장·폐·신장 질환자, 장애인, 1인 가구 등 폭염 취약계층의 건강 상태를 자주 확인해야 한다고 강조했다.
영유아와 어린이 보호도 중요하다. 주차된 차량 안에는 어린이나 반려동물을 잠시라도 혼자 두지 말아야 하며, 유모차를 마른 천으로 덮으면 내부 온도가 더 높아질 수 있어 젖은 천과 휴대용 선풍기를 활용하는 것이 좋다고 조언했다.
WHO는 폭염이 단순한 불편이 아닌 생명을 위협하는 재난인 만큼 폭염 경보를 수시로 확인하고 건강 관리에 각별히 주의해야 한다고 당부했다.
WHO에 따르면 2000~2019년 전 세계에서 폭염으로 인해 매년 약 48만9000명이 사망한 것으로 추정된다.
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