해군 3100t급 대전함 ‘바다의 탑건’ 선정

해군의 3100t급 호위함 대전함(FFG)이 세계 최대 다국적 해상훈련인 2026 환태평양훈련(RIMPAC·림팩) 포술 경연에서 최우수 전투함에 수여되는 ‘바다의 탑건’에 선정됐다. 한국 해군 함정이 림팩에서 ‘바다의 탑건’을 수상한 것은 2010년 세종대왕함 이후 16년 만이다.



2일 해군에 따르면 대전함은 미국 하와이에서 지난달 12일(현지시간) 열린 림팩 해상화력지원 경연에서 10개국 13척의 참가 함정 가운데 가장 높은 점수를 받아 포술 최우수 전투함으로 선정됐다. 해상화력지원 경연은 7.2㎞ 떨어진 표적을 향해 각 함정이 5인치 함포 5발을 발사한 뒤 표적과의 오차 거리 합이 가장 적은 함정이 우승하는 방식으로 진행된다. 경연 결과는 비공개로 유지되다가 현지시간 지난달 31일 열린 림팩 폐막식에서 발표됐다.

미국 하와이에서 지난 7월12일(현지시간) 열린 림팩 해상화력지원 경연에서 ‘포술 최우수 전투함’(탑건함)으로 선정된 우리 해군 대전함 장병들이 지난 1일 기념패를 들고 기념촬영을 하고 있다. 해군 제공

대전함은 국내 연안과는 다른 태평양 원해 환경에서 치러진 이번 경연을 앞두고 전 승조원이 전술 토의와 모의 사격훈련을 반복하며 사격 절차를 숙달했다.



림팩은 미국 태평양함대가 주최하고 제3함대가 지휘하는 다국적 해상훈련이다. 올해는 한국 해군이 처음으로 해상전력을 총지휘하는 연합해군구성군사령관(CMCC) 임무를 수행했다.

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